ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ø¥â¥ë¥° »ÓÂÎ¾Ã¼º¡Ù¤è¤ê¡È°äÂÎ°ÂÃÖ½ê¡É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¡¢¤«¤â¡£
°äÂÎ°ÂÃÖ½ê¤ÇÌë·Ù¤ò¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬ÌÑ¼¹¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥«¥ë¥È¥Û¥é¡¼¡Ø¥â¥ë¥° »ÓÂÎ¾Ã¼º¡Ù(94)¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬£±·î17Æü¤è¤ê¸ø³«¡£ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤âÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢Ìë·Ù¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶ÐÌ³Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¸°¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢°äÂÎ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤½¤ÎÉô²°¤Î±ü¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°äÂÎ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ê¤Ç»ë³¦¤ò¶¹¤á¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¡ÈÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¾®À¼¤Ç²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢Í¾·×¤Ë¶²ÉÝ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÍÑ»ö¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÉô²°¤ò½Ð¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£²¿¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿°äÂÎ°ÂÃÖ½ê¤Î¼Ì¿¿¤¬ÂçÃÀ¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÊÅìÃæÌîÅ¹¡¦ÂçºåÅ¹¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¡¢¾å±Ç·à¾ì¡Ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¡¦¥µ¥Ä¥²¥¡¦¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µþÅÔ¤Û¤«¡Ë¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¥â¥ë¥° »ÓÂÎ¾Ã¼º¡Ù
2025Ç¯£±·î17 Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¡¢ÃÓÂÞ HUMAX ¥·¥Í¥Þ¥º ¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«