【AI LIMIT 無限機兵】3月27日 発売予定

CE-Asiaは1月10日、プレイステーション 5/PC用終末SFアクションRPG「AI LIMIT 無限機兵」の先行予約受付を開始した。あわせて、新トレーラーも公開されている。本作の発売は3月27日の予定。

新トレーラーでは、「ヘヴンズウェル」城内の様子が描かれ、複数の敵勢力間で繰り広げられる激しい争いが展開。ハンターやスカベンジャーズは、教会や死霊といった神のような支配者たちに抗い、わずかな命の希望を求めて命懸けで戦っている。また、主人公アリサ以外、他の機兵の少女が登場する。彼女たちに関連するストーリーにも期待したい。

PS5/Steamにて「AI LIMIT 無限機兵」体験版が再配信

今回再配信される体験版は、多くのプレーヤーから貴重な意見を集めた前回の体験版を基に、ゲームプレイ、アート、キャラクターの性能が改善したものとなっている。

(C)2024 AI Limit. Developed by Sense Games and Published by CE-Asia. AI Limit, CE-Asia, Sense Games and their respective logos are trademarks or registered trademarks. All rights reserved.