¥°¥é¥É¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É·§ÅÄÍË»Ò¡¢42ºÐ¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥Ü¥Ç¥£¤ÇÃËÀ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·§ÅÄÍË»Ò¤¬¡¢ºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:ÃÝ½ñË¼)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
DVD¡ØÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿·§ÅÄÍË»Ò
2001Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë·§ÅÄÍË»Ò¡£»°»ù¤Î½Ð»º¤È»Ò°é¤Æ¤Ç°ì»þ¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢Éü³è¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÄê´üÅª¤ËDVD¤È¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·µì¤Î¥°¥é¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆùÂÎ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¤·¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
42ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´ñÀ×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ä¿åÃå¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤³¤ì¤¾"¥°¥é¥É¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤ÏÏÂ¼¼¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡¢Ìë¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¡£·§ÅÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ð±ð¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±DVD¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬1·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û8F(11:30¡Á)¤Ç³«ºÅÍ½Äê(Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê)¡£
DVD¡ØÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿·§ÅÄÍË»Ò
2001Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë·§ÅÄÍË»Ò¡£»°»ù¤Î½Ð»º¤È»Ò°é¤Æ¤Ç°ì»þ¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢Éü³è¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÄê´üÅª¤ËDVD¤È¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·µì¤Î¥°¥é¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆùÂÎ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¤·¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±DVD¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬1·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û8F(11:30¡Á)¤Ç³«ºÅÍ½Äê(Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê)¡£