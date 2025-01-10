Æ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¢µñ¿©¾É¤Î²áµî¹ðÇò¡Ö7Ç¯´ÖÀ¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Åö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¸ì¤ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µñ¿©¾É¤Î²áµî¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿Æ»Ã¼3»ÐËå
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Î39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÀøÆþ¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ä¡Ö°ìÈÖ¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿»Ò¡×¡Ö°¤¤»Ò¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤«¤â¡×¤È¸ì¤ëÊì¡¦ÉÙ»Ò¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤ÊÆÇÀå¥»¥ì¥Ö¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¤³¤¦¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉþÃå¤Æ¤Ê¤¤ã¤È¤«¡×¤È¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Î30ºÐÅö»þ¡¢¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÇÂÎ½Å45¥¥í¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï¡¢¡Ö¡Øº£Æü¤â¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤ªÊÛÅö¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø¥µ¥é¥À¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥µ¥é¥À¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµñ¿©¾É¤Ê¤ë¡×¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿20Âå¤ò²óÁÛ¡£¡Öµñ¿©¾É¤Ç7Ç¯´ÖÀ¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ë¡¢MC¿Ø¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤ÏÀ¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£MEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿Æ»Ã¼3»ÐËå
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Î39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÀøÆþ¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤ä¡Ö°ìÈÖ¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿»Ò¡×¡Ö°¤¤»Ò¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤«¤â¡×¤È¸ì¤ëÊì¡¦ÉÙ»Ò¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Î30ºÐÅö»þ¡¢¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÇÂÎ½Å45¥¥í¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ï¡¢¡Ö¡Øº£Æü¤â¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤ªÊÛÅö¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø¥µ¥é¥À¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥µ¥é¥À¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµñ¿©¾É¤Ê¤ë¡×¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿20Âå¤ò²óÁÛ¡£¡Öµñ¿©¾É¤Ç7Ç¯´ÖÀ¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Ë¡¢MC¿Ø¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤ÏÀ¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£MEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£