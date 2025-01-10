¥¢¥á¥ê¥«¤Î12·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¡¡ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï25.6Ëü¿ÍÁý¡¡»Ô¾ìÍ½ÁÛ¾å²ó¤ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµîÇ¯12·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½¢¶È¼Ô¤Î¿¤Ó¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«Ï«Æ¯¾Ê¤¬º£·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿µîÇ¯12·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Êµ¤¤ÎÆ°¸þ¤òÉÒ´¶¤Ë¼¨¤¹ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî°Ê³°¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤ÏÁ°¤Î·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ25Ëü6000¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤¬»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿16Ëü¿ÍÄøÅÙ¤ÎÁý²Ã¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.1¡ó¤Ç¡¢Á°¤Î·î¤«¤é0.1¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.9¡óÁý¤Ç¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ì»þ¡¢1¥É¥ë¡á158±ßÂæ¸åÈ¾¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«Ï«Æ¯¾Ê¤¬º£·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿µîÇ¯12·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Êµ¤¤ÎÆ°¸þ¤òÉÒ´¶¤Ë¼¨¤¹ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî°Ê³°¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤ÏÁ°¤Î·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ25Ëü6000¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤¬»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿16Ëü¿ÍÄøÅÙ¤ÎÁý²Ã¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.1¡ó¤Ç¡¢Á°¤Î·î¤«¤é0.1¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.9¡óÁý¤Ç¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ì»þ¡¢1¥É¥ë¡á158±ßÂæ¸åÈ¾¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£