¹âÌÚÈþÈÁ¡¢¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±£µ£°£°£í¡Ö¶â¡×¤Ë¾È½à¡Ä£³¼ïÌÜ¤Û¤É¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤á¤ë°Õ¸þ
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤é¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡Ö£ô£å£á£í¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤¬£±£°Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¹âÌÚ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï£²£°£²£²Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç£µ¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶â£±¸Ä¡¢¶ä£³¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖËÌµþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È£³¼ïÌÜ¤Û¤É¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£±·î²¼½Ü¤Ë¤Ïº£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È£±Ç¯¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£