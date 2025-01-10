Æ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¡µñ¿©¾É¤Î²áµî¤ò·ãÇò¡¡À¸Íý7Ç¯»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µñ¿©¾É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÎºÝ¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¥¥ã¥é¡Ö¼«Í³ËÛÊü¤ÊÆÇÀå¥»¥ì¥Ö¥¥ã¥é¡×¤ò±é¤¸Â³¤±¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿Åö»þ30ºÐ¤Ç¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÇÂÎ½Å¤Ï¤ï¤º¤«45¥¥í¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤ÏÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥µ¥é¥À¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö¥µ¥é¥À¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµñ¿©¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µñ¿©¾É¤Ë¤è¤ê¡Ö7Ç¯À¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£20Âå¤«¤é30Âå¤Ï¤Û¤ÜÀ¸Íý¤Ê¤¤¡×¤È·ãÇò¡£¤µ¤é¤ËÀ¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£