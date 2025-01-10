£±£±ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤ÇÂçÀã¤Î¶²¤ì¡¡¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÀãÊø¤ËÃí°Õ
¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤Ç¤Ï£±£±ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æµ¤¾ÝÂæ¤ÏÀÑÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÀãÊø¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£±£°Æü¸á¸å£¶»þ£²£´Ê¬¤Ë¤Ï¾ÂÅÄ»Ô¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¡¦ÊÒÉÊÂ¼¡¦Àî¾ìÂ¼¤ËÂçÀã·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±£°Æü¸á¸å£¶»þ¤Þ¤Ç¤Î£²£´»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®Æ£¸¶¤Ç£´£¸¥»¥ó¥Á¡¢¤ß¤Ê¤«¤ß¤Ç£³£²¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å£¶»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®Æ£¸¶¤Ç£±£µ£²¥»¥ó¥Á¡¢¤ß¤Ê¤«¤ß¤Ç£¶£²¥»¥ó¥Á¡¢ÁðÄÅ¤Ç£´£µ¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£