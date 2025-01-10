¹À¥¤¹¤º¤¬²Ð»ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¡¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡ÙÂè1ÏÃ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡1·î24Æü¤«¤éTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¹À¥¤¹¤º¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡ÙÂè1ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¹À¥¤¹¤º¡ß¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡¡¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¤Ï¿·¶ÃÏ¤Ë¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àõ¸«ÍýÅÔ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Ì¼¤¬¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹À¥±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»³²¼¿´Çþ¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ÊÛ¸î»Î¡¦¾¾É÷µÁµ±Ìò¤ò¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢ »¦¤µ¤ì¤¿¿´Çþ¤ÎÉã¡¦»³²¼½ÕÀ¸Ìò¤ò¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¡¢¿´Çþ¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë½µ´©»ïµ¼Ô¡¦¿À°æ¹§Ìò¤ò°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²Ð»ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¿´Çþ¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤ä¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î2¿Í¤Î¾¾É÷µÁµ±¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤ÈÇÈº´¸«¹¬¿®¡Ê¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ë¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¡¢Áé¤»ºÙ¤Ã¤¿»à·º¼ü¡¦±óÆ£ÎÏÏº¡Ê¼ò¸þË§¡Ë¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë