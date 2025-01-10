¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÌ¿¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÃËÀ¤¬°¦¤¹¤ë½÷À¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¡×
ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê½÷À¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬°¦¤¹¤ë½÷À¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£ÅÙ¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤½¤¦¡©¡×
ÃËÀ¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À¤È¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÜ¿¨µ¡²ñ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¿©»ö¤ä¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¿©»ö¤ä¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡Öº£ÅÙ¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤½¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼¡²ó¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¡×
ÃËÀ¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉ¬¤º½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÍê¤é¤ì¤¿¤êÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë½÷À¤Ø¤Î°¦¾ð¤ä°¦Ãå¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¡©¡×
°¦¤¹¤ë½÷À¤¬¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ñÏÃÃæ¤ËÎø°¦¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡Ö¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¡©¡×¤È½÷À¤Î¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤¬¤½¤ì¤òÅú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ä²óÅú¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬½÷À¤Î¥¿¥¤¥×Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¡¢¸òºÝ¤Ç¤¤½¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤ÇËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤Ò¥¹¥ë¡¼¤»¤º¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤³¤ó¤ÊÏÃ¡¢Èà¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡©ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÄêÈÖ¤ÎÏÃÂê¡×