¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÈÂÀ¤é¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³¡£¸ºÎÌ¡õÂÎ·¿¥¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡Û
°ì½ï¤Ë³°¿©¤¹¤ë¤È¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÁ´Á³ÂÀ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¸ºÎÌ¡õÂÎ·¿¥¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÈÂÀ¤é¤Ê¤¤¡É¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò£³¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼£±Æü£³¿©¤Ç£·kg¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Â³¤±¤¿¡Ú¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
³°¿©¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÄ´À°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÀ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢³°¿©»þ¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤À¤Ã¤Æ¤ªÊÆ¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤à»þ´Ö¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¿©¤Ù²á¤®¤¿Ê¬¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÄ´À°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÂÀ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£
¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°û¤ßÊª¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤
¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤Íê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£¡Ö¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î£±¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌÂ¤ï¤º¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä²ÃÅü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥½¥¤¥é¥Æ¤Ê¤É¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢¤¿¤È¤¨½ë¤¤Æü¤Ç¤â¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¿å¡¢¤ªÃã¡¢Ãº»À¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ö°û¤ßÊª¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãº¿å²½Êª¤òÅ¬ÎÌÀÝ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤Î¸¥Î©¤Ë¤¹¤ë
¡ÖÃº¿å²½Êª¡áÂÀ¤ëÍ×°ø¡×¤È¤·¤Æ¶ËÃ¼¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸åÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬¤º¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È·Ð¸³¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÀ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊÃº¿å²½Êª¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¾å¼ê¡£Ãº¿å²½Êª¤ÏÅ¬ÎÌÀÝ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¸¥Î©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ö¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃº¿å²½Êª¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÂÀ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ÊÃ±½¬´·¤ò¿¿»÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤Ø¤È²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£