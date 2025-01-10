ÅÏÊÕµ×¿®»á¤¬¡È¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡É¤Ë½Ð±é¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¡Ä¤¢¡¢¤â¤¦ÂàÃÄ¤Ç¤¹¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡Á°À¾Éð¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Ç¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¿ÅÏÊÕµ×¿®»á¡Ê59¡Ë¤¬¡¢¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍ¿ÅÄ¹ä»á¡Ê59¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê59¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢Á´°÷¤¬´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÏÅÏÊÕ»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸ÅÅÄ»á¤ò´¶¿´¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÅÏÊÕµ×¿®¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦ÂàÃÄ¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯À¾ÉðµåÃÄ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕ»á¤¬¿Íµ¤¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£ºòµ¨¤ÏÀ¾Éð¤ÎÄãÌÂ¤Ç¾ï¤Ë½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î2¿Í¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê²ñ¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥ÙQ¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡×¡Öµ×¿®¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬´Áµ¤¤Î¿Í¤À¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£