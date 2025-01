µþÅÔ¡¦Åì»³´Ñ¸÷¤Îµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¡ª ¡ÈµþÉ÷Ãæ²Ú¡É¤ÎÌ¾Å¹¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖÃ´¡¹ÌÍ¡×

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回は京都・東山にある「ぎをん森幸」。京中華らしく、驚くほどあっさりした「担々麺」を紹介する。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた京都・東山にある「ぎをん森幸」。京中華らしく、驚くほどあっさりした「担々麺」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

“京風中華”の名店

地下鉄東西線東山駅から徒歩数分、白川沿いにある広東料理「ぎをん森幸」は、いわゆる“京風中華”の名店として知られている。先代は、出汁をきかせた薄味の京風中華を築いた「ハマムラ」の初代料理長・高華吉さんの独立店「飛雲」で修業を重ねた。昭和30年、先代が四条堀川で独立し、平成11年には現店へ移転した。今、店を切り盛りしているのは、2代目の森田恭規さん。長年受けついできた広東料理の味を大切に守りながら、新しい料理にも取り組んでいる。今回紹介する担々麺も、今の店に移転してからのメニューだそう。

店は風情ある白川沿いにある

店内には青いクジャクの絵が。青蓮院の襖絵を描いたことで知られる、木村英輝氏の作品。テーブル席の他、掘りごたつ式の個室もある

門上さん

京風中華というジャンルの名店で、その噂を耳にして出かけました。担々麺は本格四川の麻辣が強いタイプではなく、そこはかとなく広がる酸味が特徴だと感じました。

これが担々麺の作り方!

メニューは前菜、天ぷら、煮合わせなど50種以上が揃う。アラカルトでお好みのものを食べるのもよし、おまかせコース(4,400円〜)で宴会もよしと、使い勝手がよいのも魅力だ。 今回はアラカルトから、担々麺を作っていただいた。

味の決め手の自家製の芝麻醤(チーマージャン)。ごまを15分間弱火で炒って、温かいうちにミキサーへ。粒がなくなるまで3回漉す。鍋に入れ、熱い米油を注ぎ、よく混ぜ合わせたら完成

主な材料は、特注のストレート麺、茹でたターサイ、ミンチ。ミンチは、豚ミンチを脂が出るまで炒めて脂を落とし、醤油、甜面醤などで調味したもの

鍋に芝麻醤、醤油ベースのラーメンだれ、自家製辣油、米酢を加えて混ぜる

スープを加える

スープは鶏の頭のみからとったもの

麺を茹でる

湯切りをしっかりすること

温めておいた器にスープを注ぐ

麺を入れる

ミンチ、ターサイ、ザーサイのみじん切り、カシューナッツをトッピングして完成

これが門上さんおすすめ担々麺

担々麺(1,200円)

どうしても濃い、もたれるイメージが強い担々麺。まずはスープをいただくと、ゴマのコクや程よい辛みが感じられるが、脂っこくなく、驚くほどあっさりといただける。麺も細めで、するすると喉ごしが良く、料理をいくつか食べたあとでも完食できそうな、他にはない担々麺だ。

門上さん

麺はシコシコという食感。噛むことでスープとの一体感を味わえます。辛さ、甘さ、酸っぱさのバランスが良いですね。

観光帰りに味わいたい

親子、孫3代で通う方も多いという人気店。八坂神社、知恩院、平安神宮など、観光帰りにでも、ぜひ味わいたい麺だ。

酢が利いていてスープもあっさり飲み干せる

<店舗情報>◆ぎをん森幸住所 : 京都府京都市東山区白川筋知恩院橋上ル西側556TEL : 050-5868-1883

※価格は税込。

撮影:福森公博

取材・文:木佐貫久代

