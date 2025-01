Bray meが、4月9日に『START』、同月26日にライブ会場限定の『READY』と2枚のEPをリリースすることを発表した。さらに、リリースに伴ったワンマンツアーの開催も決定した。1年3ヶ月ぶりのCDリリースとなる本作は、流通盤とライブ会場限定盤で仕様の異なるEPとなる。両タイトルのリード曲である「ARE YOU READY」は “こんなBray me待ってました!”と言わんばかりの激疾走系ロックチューンだという。荒々しいバンドサウンドを背中に受けながら、こたに(Vo)の哀愁漂う声色から放たれる剥き出しのワードと直球なメロディーは、聴く人の情熱を湧き立て、前に走り出したくなるような気持ちにさせてくれる楽曲となっているとのことだ。

◆EP『START』(全国流通盤)2025年4月9日(水)発売[収録内容]1.ARE YOU READY2.??????????3.??????4.?????◆EP『READY』(ライブ会場限定盤)2025年4月26日(土)発売[収録内容]1.ARE YOU READY2.??????????3.??????4.?????※各仕様等の詳細情報は後日解禁

◆<Bray me ONE-MAN TOUR 2025『READY TO START』>2025年4月26日(土)愛知・名古屋CLUB QUATTRO2025年4月27日(日)大阪・梅田CLUB QUATTRO2025年5月11日(日)東京・渋谷CLUB QUATTROOPEN 17:00 / START 18:00◆チケットADV \4,500(税込)/ DOOR \5,500(税込)[オフィシャル1次先行受付(抽選制)]1月10日(金)22:30 〜 1月26日(日)23:59https://eplus.jp/brayme/◆<Dear Chambers “2nd Full Album 「NEW OLDIES」 Release Tour 2024-2025”>2025年4月26日(土)京都GATTACAOPEN 18:00 / START 18:30ADV \3,000(税込) / DOOR \4,000(税込/1ドリンク別)出演:Bray me / Dear Chambers / RAINCOVER

