ÃæÂ¼µªÍÎ»á¡¡£°£²Ç¯¤Î£Æ£ÁÀë¸À¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥Ä¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¡×¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¡¶áÅ´¤ò´Þ¤á¤¿¶â³Û½ç¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¶áÅ´¡¢ÃæÆü¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÃæÂ¼µªÍÎ»á¤¬£±£°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÂ¼µªÍÎ¤Î¥Î¥êÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò³«Àß¡££°£²Ç¯¥ª¥Õ¡¢£Æ£ÁÀë¸À¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï£°£±Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÍâÇ¯¤Î£Æ£Á¸¢¼èÆÀ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¶áÅ´¤«¤é¤Î¿äÄê£¶Ç¯·ÀÌó£³£µ²¯±ß¤ÎÄó¼¨¤òµñÈÝ¡£¿äÄêÇ¯Êð£µ²¯±ß¡Ü½ÐÍè¹âÊ§¤¤£±²¯±ß¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï¤³¤Î»þ¤Î»×¤¤¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö£Æ£Á¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤êµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡ÊÂ¾µåÃÄ¤¬¡ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¸º¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡££°£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¡¢¶áÅ´¤È¤Ï»ÄÎ±¸ò¾Ä¡£¶â³ÛÅª¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â³Û¤Î½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµð¿Í¡¢ºå¿À¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¶áÅ´¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¶²¤ìÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¶áÅ´¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤ÏÅö»þ¡¢¶âÈ±¤ÎÉ÷ËÆ¤Ç¤¢¤¨¤Æ¶¯ÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£