¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª Éô²°¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²È¶ñ¢ö
1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¼«Âð¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤¬½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´8¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥Ü¥¤¥ë¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥é¥°¡¢ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÉô²°¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü16ÅÀ¡Ë
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ø¾øµ¤Á¥¥¦¥£¥ê¡¼¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¡Ø¥Ô¥Î¥¥ª¡Ù¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤½¤Î»ö¶È¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î³«¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¶È³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤«¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¤ä¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·ºî²È¶ñ¤¬¡¢1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦ÄÌ¿®ÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¡ã¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¡ä¤Ë¤Æ¡¢·×8ÅÀ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ã¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥¤¥ë¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¡ä¡£¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¾åÉô¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤ì¤ë8¤Ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Î¥ê¥ó¥´¤ä¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Î¥Ð¥é¡¢¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»þ·×¤È¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ã¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼ÖÊÁ¤Î¥é¥°¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡ä¡£¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëËâË¡¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÂÊ±ß·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥é¥°¤Ï¡¢ÇÏ¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢»þ·×¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÌÓÂ¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ã¡Ö¹¾ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¿¥¤¥ëÊÁ¥é¥°¡Ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡×¡ä¡£¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬Ìö¤ëÀÐ¾ö¤Î¹¾ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥é¥°¤Ï¡¢1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ã¥É¥ì¥¹É÷ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ù¥ë¤ÈÌî½Ã¤¬ÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ã¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡ä¡¢¿´¤È¤¤á¤¯Ì¾¾ìÌÌ¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ã¥¢¡¼¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥ß¥é¡¼¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡ä¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥ß¥Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡ä¤Ê¤É¡¢Éô²°¤Çµ¤·Ú¤ËÊª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Âð¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡ËDisney
¡ä¡ä¡äÉô²°¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü16ÅÀ¡Ë
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ø¾øµ¤Á¥¥¦¥£¥ê¡¼¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¡Ø¥Ô¥Î¥¥ª¡Ù¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤½¤Î»ö¶È¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î³«¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¶È³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤«¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¤ä¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ã¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥¤¥ë¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¡ä¡£¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¾åÉô¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤ì¤ë8¤Ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Î¥ê¥ó¥´¤ä¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Î¥Ð¥é¡¢¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»þ·×¤È¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ã¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼ÖÊÁ¤Î¥é¥°¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡ä¡£¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëËâË¡¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÂÊ±ß·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥é¥°¤Ï¡¢ÇÏ¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢»þ·×¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÌÓÂ¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ã¡Ö¹¾ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¿¥¤¥ëÊÁ¥é¥°¡Ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡×¡ä¡£¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬Ìö¤ëÀÐ¾ö¤Î¹¾ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥é¥°¤Ï¡¢1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ã¥É¥ì¥¹É÷ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ù¥ë¤ÈÌî½Ã¤¬ÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ã¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡ä¡¢¿´¤È¤¤á¤¯Ì¾¾ìÌÌ¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ã¥¢¡¼¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥ß¥é¡¼¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡ä¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥ß¥Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡ä¤Ê¤É¡¢Éô²°¤Çµ¤·Ú¤ËÊª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Âð¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡ËDisney