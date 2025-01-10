6Àï8¥´¡¼¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëFW¥¤¥µ¥¯¤¬½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢·î´ÖMVP¡ª ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤ÏÂçÌö¿Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È»Ø´ø´±¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï10Æü¡¢2024Ç¯12·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ª¤è¤Ó·î´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤òÈ¯É½¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¤¥µ¥¯¤È¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È´ÆÆÄ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥µ¥¯¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Âè14Àá¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Î¥É¥í¡¼¤ä¡¢Âè19Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Î¾¡Íø¤Ê¤É¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Âè17Àá¤Î¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥óÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
25ºÐFW¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤Î·î´ÖMVP¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¤Ç¤ÏMF¥Õ¥ì¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥æ¥ó¥°¥Ù¥ê(2002Ç¯4·î/¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë)¡¢FW¥è¥Ï¥ó¡¦¥¨¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥ë(2010Ç¯11·î/¥Ü¥ë¥È¥ó)¡¢FW¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á(2016Ç¯12·î/¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É)¤Ë¼¡¤°4¿ÍÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ì¡¼¥Î´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï12·î¤Î6»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¡£Âè15Àá¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤«¤é5Ï¢¾¡¤·¡¢Âè17Àá°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÁê¼ê¤Ë3»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç2024Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°ì»þ¤Ï2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1994Ç¯°ÊÍè½é¤Î½ÐÍè»ö¡£10·î¤Ë¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ì¤ÇÄÌ»»6ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥í¥Ö¥½¥ó»á¤ä¥µ¥à¡¦¥¢¥é¥À¥¤¥¹»á¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¥¤¥µ¥¯¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Âè14Àá¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Î¥É¥í¡¼¤ä¡¢Âè19Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Î¾¡Íø¤Ê¤É¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Âè17Àá¤Î¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥óÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥Ì¡¼¥Î´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï12·î¤Î6»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¡£Âè15Àá¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤«¤é5Ï¢¾¡¤·¡¢Âè17Àá°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÁê¼ê¤Ë3»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç2024Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°ì»þ¤Ï2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1994Ç¯°ÊÍè½é¤Î½ÐÍè»ö¡£10·î¤Ë¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ì¤ÇÄÌ»»6ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥í¥Ö¥½¥ó»á¤ä¥µ¥à¡¦¥¢¥é¥À¥¤¥¹»á¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£