◆ONE OR EIGHT・REIA、誕生日にソロパフォーマンス公開

【モデルプレス=2025/01/10】新進気鋭のボーイズグループONEOREIGHT(ワンオアエイト)が10日、誕生日を迎えたREIAのソロパフォーマンスコンテンツを公開し、反響が寄せられている。本動画は「I Like Me Better」「I'm So Tired」「Lonely」などのヒット曲を持つアメリカの次世代シンガーソングライター兼プロデューサーLauvの「Never Not」が歌われたもの。真っ白な衣装を身に纏ったREIAの美しい顔立ちと甘い歌声が引き立つ動画に「さすがのうまさ」や「何度でも聴きたい」などの熱い反応が寄せられている。

◆新進気鋭のボーイズグループONE OR EIGHTとは?

また、ONEOREIGHTのXの公式アカウントで、REIAが撮影のオフショットと共に「ファンの皆様お祝いしてくださり、幸せな誕生日になりました。日々ファンの皆様の感謝を忘れず頑張り続けますので今後も宜しくお願いします」と投稿。ファンへの感謝のメッセージを綴った。ONE OR EIGHTは、MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人からなる8人組ボーイズグループ。アーティスト名の「ONE OR EIGHT」は、日本の慣用句の「一か八か」に由来する。「BET ON YOURSELF」をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって一か八かの勝負を世界に仕掛けていく。彼らは2024年8月16日にシングル「Don’t Tell Nobody」でデビュー。この楽曲は、Ry an Tedder(Taylor Swift、Tate McRae、Adele、Jonas Brothers)とDavid Stewart(BTS)がプロデュースを担当し、Billboard Japan Heatseekers Songsチャートで1位を獲得。さらに、2024年12月6日にリリースしたBig Seanとのコラボ曲「KAWASAKI(with Big Sean)」では、アメリカのiTunesチャートにて5位にランクインした。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】