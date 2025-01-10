¹À¥¤¹¤º¼ç±é¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù½é²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î½é²ó¡Ê24ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û½é²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àõ¸«ÍýÅÔ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Ì¼¤¬¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Éã¤¬°ä¤·¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÈÑÍºá¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ä¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¤È¤¡¢¸½ºß¤È²áµî¤Î2¤Ä¤Î»ö·ï¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢³¹¤¬²Ú¤ä¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¡£Âç³ØÀ¸¤Î»³²¼¿´Çþ¤Ï2¿Í¤¤ê¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦½ÕÀ¸¤È¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î²°Âæ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê½ÕÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¿´Çþ¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÌë¡¢½ÕÀ¸¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î°û¤ß²ñ¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¿´Çþ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç³¤¨À¹¤ë²æ¤¬²È¤È½ÕÀ¸¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ°¦¤ÎÉã¤ò¼º¤¤è«Á³¼«¼º¤Î¿´Çþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÕÀ¸¤Î»¦³²ÈÈ¤ÏÁá¡¹¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢½ÕÀ¸¤¬22Ç¯Á°¤ËÂáÊá¤·¤¿»ñ»º²È°ì²È»´»¦»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡¦±óÆ£ÎÏÏº¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
½ÕÀ¸¤¬¤½¤ó¤Ê»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¿´Çþ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î»öÂÖ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òË¬¤ì¡¢Å¹¼ç¤ÎÀ÷ÅÄ¡Ê¼ò°æÉÒÌé¤µ¤ó¡Ë¤«¤é½ÕÀ¸¤¬»Ä¤·¤¿°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÏÏº¤ÎÂ©»Ò¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤È¡¢¤½¤Î¼Ô¤¿¤Á¤ËÍÆµ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÑÍºá¡×¤À¤È¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û½é²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àõ¸«ÍýÅÔ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Ì¼¤¬¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Éã¤¬°ä¤·¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÈÑÍºá¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ä¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¤È¤¡¢¸½ºß¤È²áµî¤Î2¤Ä¤Î»ö·ï¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢³¹¤¬²Ú¤ä¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¡£Âç³ØÀ¸¤Î»³²¼¿´Çþ¤Ï2¿Í¤¤ê¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦½ÕÀ¸¤È¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î²°Âæ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê½ÕÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¿´Çþ¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÌë¡¢½ÕÀ¸¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î°û¤ß²ñ¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¿´Çþ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç³¤¨À¹¤ë²æ¤¬²È¤È½ÕÀ¸¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ°¦¤ÎÉã¤ò¼º¤¤è«Á³¼«¼º¤Î¿´Çþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÕÀ¸¤Î»¦³²ÈÈ¤ÏÁá¡¹¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢½ÕÀ¸¤¬22Ç¯Á°¤ËÂáÊá¤·¤¿»ñ»º²È°ì²È»´»¦»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡¦±óÆ£ÎÏÏº¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
½ÕÀ¸¤¬¤½¤ó¤Ê»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¿´Çþ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î»öÂÖ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òË¬¤ì¡¢Å¹¼ç¤ÎÀ÷ÅÄ¡Ê¼ò°æÉÒÌé¤µ¤ó¡Ë¤«¤é½ÕÀ¸¤¬»Ä¤·¤¿°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÏÏº¤ÎÂ©»Ò¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤È¡¢¤½¤Î¼Ô¤¿¤Á¤ËÍÆµ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÑÍºá¡×¤À¤È¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¡Ä¡Ä¡£