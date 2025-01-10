¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç²ÈÂ²¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Êó¹ð¡¡É×¤âÇ¾¹¼ºÉÈ¯¾É°ÊÍè½é¤Î¾èÁ¥¤Ë¡Ö¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡ÊÉ×¡ËÇ¾¹¼ºÉ¤Ç¤º¤Ã¤È¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÁ¥¤ËÄ©Àï¡£¤ä¤Ï¤ê¥À¥á¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°ú¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¡¢É×¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÂóÏº»á¤¬2020Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¶²¤ë¶²¤ëÄ©Àï¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¡µ¤Ê¬°¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¸µµ¤¤Ë¾è¤ì¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¥Ê¥ó¥È¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÊÌ¼¤¬ºÇ¸å¤ÎÊý¤ÇÁ¥¿ì¤¤¤·³¤¤ËÓÒÅÇ¡£¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤¬¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¼¤ÎÍýÍ³¤Ç¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡Ì¼¡¢¼¡²ó¤Ï¿ì¤¤»ß¤á¤ò°û¤ó¤Ç¾è¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¤Î¸å°ä¾É¤ÎÌÜâÁ¤¬¤¢¤ë°Ù¤ªÁ¥¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¿ÀÅÄ¤é¤¬¾è¤ëÁ¥¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¾Â¼»á¡£Ç¾¹¼ºÉÈ¯¾É»þ¤Ë¤Ï¡ÖÃý¤ì¤Ê¤¤¡¢Êâ¤±¤Ê¤¤¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤¹¤é¾è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤È¾¯¤·¤º¤Ä³èÆ°¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤â¡Ö#¤ª»î¤·¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¡¡#Ç¾¹¼ºÉ¤«¤é¤ÎÉü³è¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¡¡#¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡#Âç¾æÉ×¤È¤¤¤¦»ö¤¬ÃÎ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£