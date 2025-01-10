¥È¥¥¥Ø¥ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤ò¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¡ÂåÉ½OB¤Ï¡ÖÈà¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶ò¤«¡×
Á°Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àVS¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ò¸½ÃÏ»ë»¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ëÂÎÀ©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¥È¥¥¥Ø¥ë¤¬¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢À¤³¦¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç1¤Ä¤Î¹Í¤¨¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëMF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥ï¥É¥ë»á¤â¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î1¿Í¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ï¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Èà¤ÏÁÏÂ¤À¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£¤³¤ÎÁÏÂ¤À¤³¤½¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤ó¤À¤è¡£Èà¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶ò¤«¤À¤è¡×¡Ê±Ñ¡ØMETRO¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ë¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¯ÍÑË¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ò¤É¤³¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¬¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÁ°ÂÎÀ©¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÏÂà¶þ¤Ê¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤ÎÁÏÂ¤À¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥¥¥Ø¥ë¤Ë¤Ï²¿¤È¤«¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥µ¥«¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£