¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¤¬Ì´¸«¤¿¡È¿Æ»ÒÂÐ·è¡É¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡Ä¡Ä¡¡Â©»Ò¥¿¥¤¥é¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ð¥é»Ø´ø´±¤¬ÀâÌÀ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óVS¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ð¥é¤Î»î¹ç¤Ï2-0¤Ç¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÉã¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê39¡Ë¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ð¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂ©»Ò¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê18¡Ë¤È¤Î¿Æ»ÒÂÐ·è¤À¡£Â¿¤¯¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¿Æ»ÒÂÐ·è¤Î¼Â¸½¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¤ÏX¤Ë¤Æ¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥é¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»î¹ç¤¬2-0¤À¤Ã¤¿¤éÈà¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢1-0¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»î¹ç¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤Ï»üÁ±»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¿¥¤¥é¡¼¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤È»î¹ç¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ú°ã¤¤¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ï1-0¤Ç¡¢»ä¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê±Ñ¡ØMETRO¡Ù¤è¤ê¡Ë
³Î¤«¤Ë¤³¤Î»î¹ç¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë2ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï90¡Ü8Ê¬¤ÎPK¤À¡£¼Â¼Á3Éô¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ð¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1ÅÀº¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òµ¯¤³¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë»Ø´ø´±¤¬¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¥À¥ì¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
This moment— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2025
Tyler Young may not have had the chance to face his dad, Ashley, but his bright future in the game means plenty more unforgettable #EmiratesFACup moments await pic.twitter.com/clprH0YWvz