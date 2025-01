FAカップ3回戦、エヴァートンVSピーターバラの試合は2-0でエヴァートンが勝利した。



そんなこの試合で大きな注目を集めていたのが、エヴァートンに所属する父アシュリー・ヤング(39)とピーターバラに所属する息子タイラー・ヤング(18)との親子対決だ。多くの現地メディアが今大会では初となる親子対決の実現を取り上げており、対戦カードが決まった時にアシュリー・ヤングはXにて「夢が叶うかもしれない」と投稿していた。





This moment



Tyler Young may not have had the chance to face his dad, Ashley, but his bright future in the game means plenty more unforgettable #EmiratesFACup moments await pic.twitter.com/clprH0YWvz