ÍµÈ¹°¹Ô¡ÖÃÈË¼ÃÖ¤¤¤¿¤é¡©¡×¡¡¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¼íÌî±Ñ¹§¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡Ä¥Þ¥Ä¥³Çú¾Ð¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡¡3»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å6¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê42¡Ë¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤ÏµÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤Î¿À¿¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¼Â²È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤ªÀµ·î¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤¬¤µ¡¢º£º¢¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤Ç¸æ¼ë°õ¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤Ç¡¢·ë¹½TikTok¤È¤«SNS¤Ç±Ñ¹§¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»£¤Ã¤Æ¡¢Î®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤½¤¦¤Ê½ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼íÌîËÜ¿Í¤Ë¡ÖÃÈË¼ÃÖ¤¤¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼þ¤ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥ÖÃÖ¤¤¤Æ¤µ¡¢¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤¤¤ä¡Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¤Í¤¨¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£´¨¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡×¤È¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿À¼Ò¤Î±ïÂ¦¤Ç¸æ¼ë°õ¤ò½ñ¤¯¼íÌî¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Ãæ¤Ç¤³¤¿¤ÄÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤é¡©¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«¤é¸«¤»¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÍµÈ¤â¡Ö¤Ç¤·¤ç¡ª¡©²¶¤â¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£