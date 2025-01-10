»³ºêÉð»Ê»á¡¡ÀÐÀî¹·Ìï¤¬4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò¥º¥Ð¥ê¡ÖÆ¬¤ÎÊÙ¶¯¤ÇÈà¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¸µÃæÆü¤Î»³ºêÉð»Ê»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢ÆâÆ£¾°¹Ô»á¡Ê56¡Ë¤ÈYouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£À¸¤¨È´¤¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¹·ÌïÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê»á¤Ï¤Þ¤º¡Ö1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎ¡£¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö1µåÌÜ¤Ë¼å¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ã¤Æ¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤¬»³ºê»á¤«¤é¸«¤¿ÀÐÀî¤Î²ÝÂê¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¤¬¤¹¤Ù¤ÍýÁÛ¤ÎÂÇ·â¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥ÈÁàºî¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼«Ê¬ÍÍø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1µåÌÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬°ìÈÖ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ì¤ëµå¤Ê¤Î¤Ë¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤Í¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡£
¡¡»³ºê»á¤Ï¡Ö»°´§²¦¤¬¥³¡¼¥Á¤ÇÍè¤ë¤ó¤À¤«¤é1µå1µå¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¾¾Ãæ¿®É§¿·¥³¡¼¥Á¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥Á¡¼¥àÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£¡Öµ»½Ñ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¡£Æ¬¤ÎÊÙ¶¯¤ÇÈà¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È6Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡