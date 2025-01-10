EU¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÍ»»ñ³«»Ï¡¡¥í¥·¥¢»ñ»º³èÍÑ¡¢4900²¯±ß
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï10Æü¡¢ÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤ò³èÍÑ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÍ»»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ30²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4900²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£EU¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÍ»»ñ¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏG7Á´ÂÎ¤Î4³ä¤ËÅö¤¿¤ëÌó181²¯¥æ¡¼¥í¤òÃ´¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡G7¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤«¤éÀ¸¤¸¤ë±¿ÍÑ±×¤òÊÖºÑ¸¶»ñ¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤ß¡¢³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ»»ñ¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏËÉ±Ò¤äÉü¶½¤Ë»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¡¢¼«Í³¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ñ¶âÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£