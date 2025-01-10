ÆüËÜÂåÉ½¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¸ÀµÚ ÄËº¨¼ºÅÀ¤ÎÎ¢Â¦¡Ö±¦¤Î¥¢¥¦¥È¤Ç½³¤í¤¦¤È¡Ä¡×CBÌÜÀþ¤Ç²òÀâ
¡¡¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¡¢WÇÕ¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£ºò2024Ç¯9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï5¾¡1ÇÔ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¸ÀµÚ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ÇÄËº¨¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òµÊ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿DFµÈÅÄËãÌé¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯ÌÜÀþ¤Ç±Ô¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö±¦¤Î¥¢¥¦¥È¤Ç¡Ä¡×ÄËº¨¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö
¡¡1·î9Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤ÏËãÌé¤È¹âµÖ¤ÈÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤ÈGK¹âµÖÍÛÊ¿¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÁ°È¾¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤ÈµÈÅÄ¤Î¥È¡¼¥¯ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë¼¡Àï¤ò¹µ¤¨ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤¬¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¤òÆÍÇË¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤Ç¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Î±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ò·Þ¤¨¤¿58Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éDF¥ë¥¤¥¹¡¦¥ß¥é¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÃ«¸ý¤¬¥¯¥ê¥¢¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤À¤¬¡¢±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¥¥Ã¥¯¤¬¥ß¥¹¤Ë¡£ÇØÈÖ¹æ3¤¬¸å¤í¤Ë°ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ã«¸ý¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÂÐ±þ¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Î½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÅÄ»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡ËÅª¤Ë¤Ïº¸Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç½³¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£º¸¤À¤è¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ü¤ó¤Ü¤ó¤È¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤Í¡£¥é¥Õ¤Ê¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¡Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ë¤Ï¾¯¤·ÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎCB¤Î¿´¾ð¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ë