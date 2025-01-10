ËÜÅÄ¿¿ô¥¤ÎËå¡¢¼ÓÍè¤Î¥Ø¥½½Ð¤·¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÎÂç¿Í¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤â¥ì¥¢¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê£±£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ø¤½½Ð¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¼ÓÍè¤Ï¡ÖÅß¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´¨¤¤¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÍÎÉþÃå¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¢¤²¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤Í¤ó¤Ã¡×¤Èµ½Ò¡£¥á¥¬¥Í¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ø¥½½Ð¤·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿£²Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤Î¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ì¥¢¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡¢¡Ö¾¯¤·¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ý¤¯¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ø¤½¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÓÍè¤ÏËÜÅÄ¿¿ô¥¤ÈË¾·ë¤ÎËå¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£