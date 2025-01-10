MF西川潤が11番!! 1年でのJ1復帰目指す鳥栖、2025年選手背番号を発表
サガン鳥栖は10日、2025シーズンのトップチームスタッフと選手背番号を発表した。
鳥栖は1年でのJ1復帰を目指して小菊昭雄監督が就任。セレッソ大阪からの期限付き移籍として2年ぶりに復帰するMF西川潤は11番に決まった。
以下、2025シーズンの体制
■スタッフ
▽監督
小菊昭雄
▽ヘッドコーチ
木谷公亮
▽コーチ
高橋大輔
須和部譲
▽アシスタントコーチ
才野倭
藤田直之
▽GKコーチ
室拓哉
▽フィジカルコーチ
柳下幸太郎
■選手
1 GKアルナウ
3 DF平瀬大(←山口/レンタルから復帰)
4 DF今津佑太
5 DF長澤シヴァタファリ(水戸/レンタルから復帰)
6 MF福田晃斗
7 MF新井晴樹(←水戸)
8 MF楢原慶輝
9 FWジョー(←ボタフォゴ)
10 MF本田風智
11 MF西川潤(←C大阪)
12 GK泉森涼太(←鹿児島)
13 DF井上太聖(←順天堂大)
14 FW堺屋佳介
15 FW酒井宣福(←名古屋)
16 MF西澤健太(←清水)
18 MF日野翔太
19 FW鈴木大馳(←鳥栖U-18)
21 GKヤン・ハンビン(←C大阪)
23 DF北島郁哉
25 MF渡邉綾平
26 DF安藤寿岐(←筑波大)
27 MF櫻井辰徳(←神戸)
32 DF小川大空(←愛媛)
33 MF西矢健人
34 FW山田寛人(←C大阪)
35 GK内山圭(←藤枝)
37 DF森下怜哉(←愛媛)
44 MF堀米勇輝
77 MFヴィキンタス・スリヴカ
91 DF上原牧人(←琉球)
鳥栖は1年でのJ1復帰を目指して小菊昭雄監督が就任。セレッソ大阪からの期限付き移籍として2年ぶりに復帰するMF西川潤は11番に決まった。
以下、2025シーズンの体制
■スタッフ
▽監督
小菊昭雄
▽ヘッドコーチ
木谷公亮
▽コーチ
高橋大輔
須和部譲
▽アシスタントコーチ
才野倭
藤田直之
▽GKコーチ
室拓哉
▽フィジカルコーチ
■選手
1 GKアルナウ
3 DF平瀬大(←山口/レンタルから復帰)
4 DF今津佑太
5 DF長澤シヴァタファリ(水戸/レンタルから復帰)
6 MF福田晃斗
7 MF新井晴樹(←水戸)
8 MF楢原慶輝
9 FWジョー(←ボタフォゴ)
10 MF本田風智
11 MF西川潤(←C大阪)
12 GK泉森涼太(←鹿児島)
13 DF井上太聖(←順天堂大)
14 FW堺屋佳介
15 FW酒井宣福(←名古屋)
16 MF西澤健太(←清水)
18 MF日野翔太
19 FW鈴木大馳(←鳥栖U-18)
21 GKヤン・ハンビン(←C大阪)
23 DF北島郁哉
25 MF渡邉綾平
26 DF安藤寿岐(←筑波大)
27 MF櫻井辰徳(←神戸)
32 DF小川大空(←愛媛)
33 MF西矢健人
34 FW山田寛人(←C大阪)
35 GK内山圭(←藤枝)
37 DF森下怜哉(←愛媛)
44 MF堀米勇輝
77 MFヴィキンタス・スリヴカ
91 DF上原牧人(←琉球)