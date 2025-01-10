　サガン鳥栖は10日、2025シーズンのトップチームスタッフと選手背番号を発表した。

　鳥栖は1年でのJ1復帰を目指して小菊昭雄監督が就任。セレッソ大阪からの期限付き移籍として2年ぶりに復帰するMF西川潤は11番に決まった。

　以下、2025シーズンの体制

■スタッフ

▽監督

小菊昭雄

▽ヘッドコーチ

木谷公亮

▽コーチ

高橋大輔

須和部譲

▽アシスタントコーチ

才野倭

藤田直之

▽GKコーチ

室拓哉

▽フィジカルコーチ

柳下幸太郎

■選手

1 GKアルナウ

3 DF平瀬大(←山口/レンタルから復帰)

4 DF今津佑太

5 DF長澤シヴァタファリ(水戸/レンタルから復帰)

6 MF福田晃斗

7 MF新井晴樹(←水戸)

8 MF楢原慶輝

9 FWジョー(←ボタフォゴ)

10 MF本田風智

11 MF西川潤(←C大阪)

12 GK泉森涼太(←鹿児島)

13 DF井上太聖(←順天堂大)

14 FW堺屋佳介

15 FW酒井宣福(←名古屋)

16 MF西澤健太(←清水)

18 MF日野翔太

19 FW鈴木大馳(←鳥栖U-18)

21 GKヤン・ハンビン(←C大阪)

23 DF北島郁哉

25 MF渡邉綾平

26 DF安藤寿岐(←筑波大)

27 MF櫻井辰徳(←神戸)

32 DF小川大空(←愛媛)

33 MF西矢健人

34 FW山田寛人(←C大阪)

35 GK内山圭(←藤枝)

37 DF森下怜哉(←愛媛)

44 MF堀米勇輝

77 MFヴィキンタス・スリヴカ

91 DF上原牧人(←琉球)