ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¡Âçºå¤Ç£µ£°¼þÇ¯µÇ°¸ø±é³«ºÅ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤¬£±£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ù£Õ£Ë£Ï¡¡£Á£Ó£Á£Î£Ï¡¡£µ£°£ô£è¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¡£Ó£È£Ï£×¡Ø£Ë£Á£Î£Ó£Ù£Á¡Ù¡×¡Ê£±£¸Æü¡áÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶£Ð£Á£Ò£Ã£Ï£±£´³¬£Ó£Ð£Á£Ã£Å£±£´¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Ë·ÝÎò£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀõÌî¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É¤È¶¦¤ËÈäÏª¤·¡¢»°ÂðÍµ»Ê¤¬ÀõÌî¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ì¤·¤¿¿·¶Ê£²¶Ê¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ëº£²ó¸Â¤ê¤Î£µ£°¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤È¤Ó¤À¤»½éÎø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡ÖÆ±´ü¤ÏË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤äÃæ¾ò¤¤è¤·¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Ë£±£³ºÐ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£±£¹£·£´Ç¯¤ÎÂè£±£¶²ó¡ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Î³«ºÅÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤â¤¦²Î¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ²Î¤Ï¡Ä¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¶Ê¤Ï£¸£µÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Î£Ï£Í£Â£Ò£Å¡¡£Î£Ï£É£Ò¡×°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»°Âð¼çºË¤ÎÉñÂæ¤Ç£²¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ö»°Âð¤µ¤ó¤ËÆÍ·â¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ø£µ£°¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤ò£²¶Ê¤â½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¿Æ°·ù¤¤¤Î»ä¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ÈÂÎ·¿¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÏ¢Æü£³»þ´Ö¤º¤Ä¼õ¤±¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î»þ´Ö¤ò¡Ä¡£»ä¤¬¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£