S.A.R.がポニーキャニオン内のレーベル・IRORI Recordsからメジャーデビューすることを発表した。S.A.R.は本日1月10日に東京・渋谷WWW Xにてワンマンライブ<Return of Kool Theory>を開催。満員の観客を前にIRORI Recordsからメジャーデビューすること、春に1st EPをリリースすることを告知した。また、5月にはEPのリリースを記念した東京と大阪の2都市を回るツアーが行われることも決定。ぴあでは早速、チケットのオフィシャル最速先行予約の受付がスタートした。

リリース情報

▼1st EP(タイトル未定)

2025年春リリース予定



▼Digital Single「Side by Side」

2025年1月29日(水)より各サブスクリプションサービスにて配信予定

Pre-add / Pre-save:https://lnk.to/SAR_SidebySide



▼1st EP(タイトル未定)2025年春リリース予定▼Digital Single「Side by Side」2025年1月29日(水)より各サブスクリプションサービスにて配信予定Pre-add / Pre-save:https://lnk.to/SAR_SidebySide

<S.A.R. Live Tour 2025(仮)>

2025年5月17日(土)

大阪・Music Club JANUS

開場17:30 / 開演18:00



2025年5月23日(金)

東京・LIQUIDROOM

開場18:00 / 開演19:00



▼チケット

スタンディング 4,500円 ※別途ドリンク代600円

最速先行(先着)受付期間:2025年1月10日(金)21:00〜2025年4月17日(木)23:59

受付URL:w.pia.jp/t/sar2025/



▼主催

IRORI Records / Ponycanyon



▼お問い合わせ

・東京

ポニーキャニオン カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

・大阪

夢番地 TEL:06-6341-3525

2025年5月17日(土)大阪・Music Club JANUS開場17:30 / 開演18:002025年5月23日(金)東京・LIQUIDROOM開場18:00 / 開演19:00▼チケットスタンディング 4,500円 ※別途ドリンク代600円最速先行(先着)受付期間:2025年1月10日(金)21:00〜2025年4月17日(木)23:59受付URL:w.pia.jp/t/sar2025/▼主催IRORI Records / Ponycanyon▼お問い合わせ・東京ポニーキャニオン カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry・大阪夢番地 TEL:06-6341-3525

関連リンク

◆S.A.R. オフィシャルInstagram

◆S.A.R. オフィシャルX

◆S.A.R. オフィシャルYouTubeチャンネル

◆S.A.R. オフィシャルX◆S.A.R. オフィシャルYouTubeチャンネル

本日1月10日のセットリストは各サブスクリプションサービスでプレイリストとして展開中。今回のワンマンライブで初披露された「Side by Side」は、1月29日に配信リリースを予定している。S.A.R.は、音源のみならず映像、アートワークなどあらゆる制作物を自身で手掛ける6人組のオルタナティブクルー。2024年3月27日に自身初となるアルバム『Verse of the Kool』をリリース。Spotifyの“Soul Music Japan” ではカバーアーティストを獲得、Apple Music のアルバムチャート(R&B/ ソウル) で4位を獲得。4月27日にはアルバムを引っ提げた初のワンマンライブ<Kool Theory>を開催し、チケット即完で大盛況のうち終了となった。2025年は1月10日に二度目のワンマンライブを開催。同年春にIRORI Records / Ponycanyonからのリリースと自身最大規模の東阪ツアーの開催を発表している。