Number_i、三宅健、北山宏光らTOBE所属アーティストが大集結！ 「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」開催決定！
Number_i、三宅健、北山宏光らTOBE所属アーティストが集結し、昨年大好評を集めたライブの第2弾、「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」の開催が決定。3月に東京、4月に大阪でそれぞれ2Days開催される。
【写真】「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」に参加するTOBE所属アーティスト
開催発表にあわせて、告知動画も公開となった。
「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」に出演するアーティストは以下の通り。
・三宅健
・北山宏光
・Number_i
・IMP.
・ISSEI
・CLASS SEVEN
・wink first（TRAINEE）
・TRAINEE
※wink first（TRAINEE）は両公演、TRAINEEは東京公演のみ出演
※出演者は変更となる場合あり
「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」は、3月6日・7日東京・東京ドーム、4月6日・7日大阪・京セラドーム大阪にて開催。
【写真】「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」に参加するTOBE所属アーティスト
開催発表にあわせて、告知動画も公開となった。
「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」に出演するアーティストは以下の通り。
・北山宏光
・Number_i
・IMP.
・ISSEI
・CLASS SEVEN
・wink first（TRAINEE）
・TRAINEE
※wink first（TRAINEE）は両公演、TRAINEEは東京公演のみ出演
※出演者は変更となる場合あり
「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」は、3月6日・7日東京・東京ドーム、4月6日・7日大阪・京セラドーム大阪にて開催。