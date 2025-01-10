「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」キービジュアル

写真拡大

　Number_i、三宅健、北山宏光らTOBE所属アーティストが集結し、昨年大好評を集めたライブの第2弾、「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」の開催が決定。3月に東京、4月に大阪でそれぞれ2Days開催される。

【写真】「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」に参加するTOBE所属アーティスト

　開催発表にあわせて、告知動画も公開となった。

　「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」に出演するアーティストは以下の通り。

・三宅健
・北山宏光
・Number_i
・IMP.
・ISSEI
・CLASS SEVEN
・wink first（TRAINEE）
・TRAINEE
※wink first（TRAINEE）は両公演、TRAINEEは東京公演のみ出演
※出演者は変更となる場合あり

　「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」は、3月6日・7日東京・東京ドーム、4月6日・7日大阪・京セラドーム大阪にて開催。