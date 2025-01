中留には大谷選手のサイン入り！精悍なブラックが洒脱なセイコー プロスペックスの限定モデル

メジャーリーガー・大谷翔平選手にとって2024年は、悲願だったワールドシリーズ制覇を始め数々の打撃タイトル&リーグMVPを獲得するなど、これまでの野球人生でも最高といえる1年と言えるでしょう。。

そんな大谷翔平選手がイメージキャラクターを務めているセイコーウオッチのスポーツウオッチブランド・セイコー プロスペックスより注目の数量限定モデル「<セイコー プロスペックス>メカニカルダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT 大谷翔平 2025限定モデル」(2モデル:各33万円)が2月7日に登場。

大谷選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのチームカラーをデザインのアクセントとしたダイバーズウオッチは、ブラックダイヤル(日本国内限定・1700本)とホワイトダイヤル(同500本・セイコーオンラインストア限定販売)で展開されます。

▲「SBEJ023」

「セイコー プロスペックス」の礎にして同ブランドの代名詞ともなっている人気コレクション「メカニカルダイバーズ 1968 ヘリテージ GMTモデル」をベースに、ステンレススチール製の時計ケースとブレスレットにブラック硬質コーティングを施すことで精悍さを演出。

ドジャースのチームカラーであり、信頼性を表すというブルーのセラミックをベゼル(逆回転防止機構搭載)に採用したことで、レギュラーモデルにはない特別なカラーリングを実現しています。

▲「SBEJ023」

ダイヤルカラーはブラック(SBEJ023)とホワイト(SBEJ025)の2種類で、どちらも差し色としてGMT針とGMTロゴ、ダイヤルリングの数字「17」にレッドをあしらっています。インデックスと時分秒針、ベゼルマークに蓄光塗料のルミブライトが塗布されており、暗い海中や夜間暗所でもスムーズな時刻確認をアシストします。

ケースバックにはウオッチスペックとともに“LIMITED EDITION”の表記とシリアルナンバーを刻印。さらに限定モデルならではの特別仕様として、りゅうずの表面に大谷選手の背番号である“17”の数字と、ブレスレットの中留めに大谷選手のサインをそれぞれマーキング。希少な限定コレクションであることを示します。

ケースサイズはどちらのモデルも縦48.6×外径42.0×厚さ12.9mmで、風防は内面無反射コーティング加工を施したサファイアガラス製。200m空気潜水用防水を有した本格的なダイバーズスペックを備えています。

▲「SBEJ025」

ムーブメントは「セイコー プロスペックス」のラインでは定番となっている、自動巻・手巻付の機械式ムーブメント・キャリバー6R54を搭載。

平均日差+25秒〜15秒の高い精度に加え、パワーリザーブ 約72時間の長時間駆動、24石・毎時2万1600振動(6振動/秒)による滑らかな時の刻みも大きな見所に。表示機能は時分秒、GMT、そして4時と5時の間に配されたデイ表示と、ダイバーズらしくシンプルな仕様です。

アクティブなシーンはもちろん、ビジネスシーンでも腕元をシックにまとめてくれるのが嬉しい「メカ二カルダイバーズ・大谷翔平2025限定モデル」。日常使いとコレクターアイテムのどちらの扱い方でも価値あるタイムピースとなる“二刀流”な一本、手に入れてみてはいかが?

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.

>> セイコーウオッチ「プロスペックス SBEJ025」

