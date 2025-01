『アメイジング デジタル サーカス』のアミューズメントプライズが2025年1月より登場決定! カラフルで可愛いあいつらを、楽しく遊んでゲットしよう。『アメイジング デジタル サーカス』は、2023年から公開されているオーストラリアのWebアニメ。ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむデジタル空間『アメイジング デジタル サーカス』に迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の ”トビラ” を見つける。トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジング デジタル サーカスとは? この世界は一体? ケインの正体とは?ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に……。

そんな『アメイジング デジタル サーカス』のキャラクターたちが、このたびプライズになってアミューズメント施設にやってきた。2025年1月より順次アミューズメント施設に展開されるのは、全高約31cmのポムニのぬいぐるみ、ポムニがいっぱい ボールチェーン付きぬいぐるみ、ポムニとジャックスのダイカットクッションの3種類。アニメでのキュートな表情やデザインはそのまま、色とりどりのカラーリングもたっぷり味わえるアイテムに仕上がっている。ゲームを楽しんで可愛いキャラクターグッズをぜひ手に入れちゃおう!(C) 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.