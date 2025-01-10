¡Ö¾®³ØÀ¸¤¹¤®¤ë¡×25ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ê¡²¬¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Ë´¿´î¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¡ÖÃÈ¤«¤¤¶å½£¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ê¸÷·Ê¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×
¡¡HKT48¥Á¡¼¥àH¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎË±Ê°¤µª(25)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤Ë´î¤Ö»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡²¬¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤¬Çò¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾å¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Àã¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´î¤Ó¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÃÈ¤«¤¤¶å½£¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ê¸÷·Ê¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¬¾®³ØÀ¸¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£