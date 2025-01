ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」さんが担当。1月3日(金)の放送では、医学部を目指す生徒(リスナー)に、受験勉強のアドバイスを送りました。

(左から)こもり校長、こたけ正義感さん、アンジー教頭

1986年生まれ、京都府出身のこたけさん。2009年に香川大学法学部を卒業後、立命館大学法科大学院を修了。愛媛県での司法修習を経て2012年に東京弁護士会に登録。現在は現役弁護士芸人という肩書で、ピン芸人として活動中です。「R-1グランプリ2023」では復活ステージで視聴者投票1位となり、ファイナリストに選ばれました。この日の放送では、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を送ってくれた受験生から直接話を聞いて、エールを届けました。アンジー教頭:まずは宣言を聞かせてください!リスナー:医学部に入るためにこの1年頑張りました! 絶対今年は失敗はできないので、共通テスト、2次試験で結果を残して合格します!こもり校長:去年は自分のなかでも手応えを感じられない1年だったのかな?リスナー:そうですね。進路を決めるのが遅くて。共通テストはギリ取れたんですけど、2次試験で全然太刀打ちできなくて。解いているあいだから「あ、無理だな」って思いながら書いていました。こもり校長:途中で心折れちゃうとなかなかね。それでも諦めずに行こうと思ったの? なんで違う選択肢は取らなかったんだろう?リスナー:自分で医者になるって決めたら、他の道は考えれなくなったので。こもり校長:そうか。この1年はけっこう大変だった?リスナー:大変でした。勉強もあるんですけど、高校の同級生で大学生になった子のSNSを見たりしたら「あっ」って……(笑)。こたけ先生:その気持ち、すごくわかる。僕も司法試験を受けたんだけど、そのときは大学院に行ってたの。で、大学院に行ってるときって要は大学を卒業してるから、みんなは社会人になって活躍しているなか、僕だけすごく取り残された気持ちになってた。でも、それでも、やっぱり受験の時間って自分にとってすごく大事な時間やからね。“人と比べない”っていうのはすごく大事なことだと思うよ。SNSとかを見ないほうが絶対にいいしね。こもり校長:たしかに。今は、SNSとどんな感じで距離をとってるの?リスナー:夏以降から見るのがしんどくなって、もう消しました。こたけ先生:えらい! すごく正しいやり方をしてる。こもり校長:自分自身の勉強の成果はどうなの?リスナー:点数は上がってきているんですけど、もうちょっと自信になるぐらいはほしいなって気持ちがあります。あと、現役生の追い上げもすごいから、プレッシャーが半端なくて。こもり校長:ここから現役生のみんなは上げてくるタイミングでもあるしね。「自分も追い越されるんじゃないか」みたいなプレッシャーってあるよね。今、相談したいことはある?リスナー:プレッシャーがすごい状況のなか、どうやったら試験で自分の成果をちゃんと出せるのか知りたいです。こたけ先生:「現役生がすごい」みたいなのって、だいたいは自分の勝手な妄想だからね。同じように勉強すれば同じだけ蓄積されていくし、周りのことはSNSと一緒で、まったく考えなくていいと思うよ。受験って結局、人との競争じゃないからね。リスナー:はい。こたけ先生:自分の実力を出すことさえ集中していればいい。でも、プレッシャーもわかるよ。「当日うまくいくかな?」って言うけど、受験って当日を迎えたらそこで結果は決まってると思っていいぐらい、準備が勝負だからね。だから、当日は失敗なんてあり得ない。当日を迎えることだけを考えて準備して、当日は「よかった、当日を迎えられた」と思って試験に挑めば、もうそれで十分やと思うよ。リスナー:ありがとうございます。



