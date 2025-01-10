『to HEROes ～TOBE 2nd Super Live～』開催決定！東京ドーム＆京セラドーム大阪で計4日間
■三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEIらが集結！
3月6・7日に東京・東京ドーム、4月6・7日に大阪・京セラドーム大阪にて『to HEROes ～TOBE 2nd Super Live～』が開催される。
イベントには、三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演。TRAINEEは東京公演のみの出演となる。
その他、詳細は特設サイトで。
ライブ情報
『to HEROes ～TOBE 2nd Super Live～』
03/06（木）東京・東京ドーム
03/07（金）東京・東京ドーム
04/06（日）大阪・京セラドーム大阪
04/07（月）大阪・京セラドーム大阪
出演：三宅健/北山宏光/Number_i/IMP./ISSEI/CLASS SEVEN/wink first（TRAINEE）/TRAINEE
※wink first（TRAINEE）は両公演、TRAINEEは東京公演のみ出演
『to HEROes ～TOBE 2nd Super Live～』特設サイト
https://special-contents.tobe-community.jp/