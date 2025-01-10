¡ÚÂîµå¡ÛÊ¿ÌîÈþ±§¤ò²¼¤·¤¿ÀÐÞàö¡¡Êì¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÀä»¿¡Ö23ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿¡×
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£²²óÀï¤ÇÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¸µÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¤ÎÀÐÞàö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÞàö¤Ï£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢Ê¿Ìî¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÊ¿ÌîÈþ±§¤Ë£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£½÷»Ò¤Î£²£³ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¤Þ¤¿£±¿ÍÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÌîÈþ±§¤ËÂÐ¤·¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£Áê¼ê¤ËÂ©¤Ä¤¯²Ë¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤¤ì¤¤¤ËÁê¼ê¤òÂà¤±¤¿¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÐÞàö¤Ï¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¤Î¥æ¡¼¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿·À±¤À¡££²£°£±£¶Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤â£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££²£°Ç¯¤ËÀÐÞàö¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡×¤È·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¤·¡Öº£Âç²ñ¤ÇÃæ¹ñ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¾¡Íø¡££µ£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿£±¿Í¿·¤¿¤Ê¶¯Å¨¤¬¸½¤ì¤¿¡£