滝沢秀明氏が代表を務める「TOBE」は、『to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜』を開催することを10日、発表した。三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)、TRAINEEが出演。wink first をのぞくTRAINEEは、東京公演のみの出演となる。東京ドーム公演は3月6日(午後6時開演)、7日(午後4時開演)、京セラドーム大阪公演は4月6日(午後6時開演)、7日(午後1時開演)となる。同事務所は、2024年8月11日に東京ドームで『Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME』を開催。所属アーティストによるスポーツ競技イベントで数曲の歌唱もあった。