¥Ç¥ë¥ô¥©¡¼¡È¥ë¥Í¡¦¥Þ¥°¥ê¥Ã¥È¡É¤Î¥¢¡¼¥ÈÃåÁÛ¥Ð¥Ã¥°¡¢±À¤Î¥Ó¡¼¥ºÁõ¾þ¡Ö¥¿¥ó¥Ú¡¼¥È¡×

デルヴォー(DELVAUX)から、ルネ・マグリットの作品をテーマにした、新たなカプセルコレクションが登場。新作バッグが、2025年1月29日(水)から2月4日(火)まで開催の、東京・伊勢丹新宿店での期間限定ストアにて先行発売される。

ルネ・マグリット作品がモチーフのハンドバッグ

新カプセルコレクションは、ベルギーを代表するアーティストであるルネ・マグリットの作品から着想を得てデザイン。2023年7月に登場した「マグリット コレクション」に続く、コラボレーションとなっている。新作バッグは、絵画に描かれたモチーフをあしらった、ハンドバッグやショルダーバッグを展開する。

雲をあしらった「タンペート」

たとえば、「タンペート(Tempete)」シリーズのハンドバッグを、雲のモチーフで装飾。ルネ・マグリットの作品に度々登場する雲をイメージし、煌めくシルバーのビーズで表現している。雨や流れ星のような、細かなデコレーションもポイントだ。

大きな木をビーズで再現した「パン」

「パン(Pin)」シリーズからは、絵画《9月16日》に登場する大きな木をあしらったバッグが登場する。ブラックやブルー、ホワイトのビーズで、幻想的な木と浮かぶ月を再現。淡いブルーのレザーは、作品の背景となっている青い空をイメージしている。「パン」の特徴である湾曲したシルエット、取り外し可能なハンドルとストラップはそのままに、より個性的なデザインに仕上げた。

魔法の森のような期間限定ストア

期間限定ストア「マグリット コレクション BY デルヴォー」では、新作バッグを先行発売。りんご型のストラップ付マルチケース「ラ ポム クロスボディ」や、歪んだハンドルを持つ新作バッグ「ブリヨン ウェイビー」などを展開する。空想上の魔法の森のような空間で、お気に入りのバッグを選ぶことができる。



【詳細】

デルヴォー 新カプセルコレクション

先行発売期間:2025年1月29日(水)〜2月4日(火)

取扱店舗:期間限定ストア「マグリット コレクション BY デルヴォー」



◾️期間限定ストア「マグリット コレクション BY デルヴォー」

開催期間:2025年1月29日(水)〜2月4日(火)

※2025年1月31日(金)は休業

時間:10:00〜20:00

会場:伊勢丹新宿店 本館 1階 ザ・ステージ

住所:東京都新宿区新宿 3-14-1



【問い合わせ先】

伊勢丹新宿店

TEL:03-3352-1111(大代表)

