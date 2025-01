スペースX、アメリカ国家偵察局「NROL-153」ミッションの打ち上げを実施

スペースXは日本時間2025年1月10日、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたのはアメリカ国家偵察局(NRO)の人工衛星で、予定通りの軌道へ投入されたことをNROがSNSやプレスリリースにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2025年1月10日12時53分【成功】発射場:ヴァンデンバーグ宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:名称不明の偵察衛星

Mission success: NROL-153 launched today at 10:53 p.m. EST on a @SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base.



This mission is the seventh launch of NRO's proliferated architecture and first of the year!



Press release: https://t.co/f27MN2Dfs7 pic.twitter.com/ENDh6TcBG3