ダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」2025年3月5日（水）発売◯初回T盤「Say I do / Tokyo Crazy Night」（CD＋Blu-ray / CD+DVD）特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートA＋トレカ3枚セットAM1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全3曲収録・初回T盤（Blu-ray）UPCC-9011 1,980円（税込）・初回T盤（DVD）UPCC-9012 1,650円（税込）◯初回J盤「Tokyo Crazy Night / Say I do」（CD＋Blu-ray / CD+DVD）特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートB＋トレカ3枚セットBM1: Tokyo Crazy NightM2: Say I do他、全3曲収録・初回J盤（Blu-ray）UPCC-9013 1,980円（税込）・初回J盤（DVD）UPCC-9014 1,650円（税込）◯通常盤「Say I do / Tokyo Crazy Night」（CD）初回プレス：三方背ケースM1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night他、全4曲収録・通常盤 初回プレス（CD）UPCC-9015 1,320円（税込）◯UNIVERSAL MUSIC STORE盤（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）「Say I do / Tokyo Crazy Night」特典ディスク＋三方背ケース＋フォトブック（40ページ）M1: Say I doM2: Tokyo Crazy Night全2曲収録［特典ディスク収録内容］『World Tour 2024 Road to A -Live in Los Angeles & Tour Documentary-』（約90分）・UNIVERSAL MUSIC STORE盤（Blu-ray）PDCJ-5121 4,180円（税込）・UNIVERSAL MUSIC STORE盤（DVD）PDCJ-5122 3,850円（税込）予約リンク：https://TravisJapan.lnk.to/SIdTCN_CD◆先着外付け特典初回T盤（Blu-ray/ DVD）：クリアポスター（B4）初回J盤（Blu-ray / DVD）：クリアファイル（B5）通常盤（初回プレス）：フォトフレーム風クリアカード3種セットUNIVERSAL MUSIC STORE盤（Blu-ray / DVD）フォトカード（A6）

ドラマ情報



◆宮近海斗・初主演『ホンノウスイッチ』テレビ朝日系24局 2025年1月期 オシドラサタデー2025年1月11日（土）スタート毎週土曜よる11：00〜11：30累計78万部を突破した超話題作『ホンノウスイッチ』（KUJIRA／講談社「comic tint」所載）を初めてドラマ化。宮近海斗＆葵わかなのW主演で贈る、物心つく前からずっと一緒だった幼なじみが、大人になった今、長年封印してきた自分の気持ちと向き合い、《遅れてきた初恋》を始める…この冬いちばん心温まるピュアラブストーリー番組公式ホームページ： https://www.tv-asahi.co.jp/honnou-switch/◆松倉海斗・初主演『トーキョーカモフラージュアワー』2025年1月期ドラマL連続ドラマABCテレビ（関西）：2025年1月19日（日）深夜0時10分〜テレビ朝日（関東）：2025年1月18日（土）深夜2時30分〜※ほか地域でも放送予定※TVer.にて見逃し配信あり原作はヤングキング（少年画報社）で連載中の漫画家・松本千秋による同名コミックで、本音と理性のはざまで揺れる東京在住のこじらせ男女が織りなす恋愛模様を描いたオムニバスコメディ！素直になれない大人たちのリアルな機微や繊細な心情を巧みに言語化した作風で20代〜30代女性層をはじめ、男性からも共感を呼び支持を集めている人気作品を、松倉海斗主演＆ヒコロヒー脚本で実写ドラマ化。番組公式ホームページ：https://www.asahi.co.jp/tokyo_camouflage_hour/