²Ç¤Ë¤À¤±¡Ú¤°¤Á¤ã¤¢¡Û¤È¤·¤¿¿©»ö¤ò½Ð¤¹µÁÊì¡£¤·¤«¤·¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡È·ù¤¬¤é¤»¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¢ÍµÁÊì¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
·ëº§¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤È¤¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔ²÷¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÌäÂêÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¡¢°ì½ï¤ËÂÐ½è·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É×¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢Íý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸í²ò¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»ä¤òÊÌ¼¼¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ê¡È¤°¤Á¤ã¤¢¡É¤È¤·¤¿¿©»ö¤ò½Ð¤¹µÁÊì¡£
¤º¤Ã¤È¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¹¤°ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä
¤½¤Î¸åÌäÂê¤Ê¤¯Ì¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤êµ×¡¹¤ËµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÍý²ò¤È»Ù»ý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë»ö¼Â¤òÇÄ°®
ÉÔ²÷¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÌäÂêÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë
É×ÉØ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¡¢°ì½ï¤ËÂÐ½è·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸í²ò¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸í²ò¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦É×
¡Ö»ä¤òÊÌ¼¼¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ê¡È¤°¤Á¤ã¤¢¡É¤È¤·¤¿¿©»ö¤ò½Ð¤¹µÁÊì¡£
¤º¤Ã¤È¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¹¤°ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä
¤½¤Î¸åÌäÂê¤Ê¤¯Ì¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤êµ×¡¹¤ËµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÍý²ò¤È»Ù»ý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë