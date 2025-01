千葉雄喜が、2024年12月にリリースしたファーストアルバム『STAR』より、3本目となるMV「ハート絵文字」を公開した。MV「ハート絵文字」では、千葉雄喜がオーダーメイドスーツブランド[Wisdom Tool]とともに制作した”Velour Baggy Suit”(ベロアバギースーツ)を着用しているのも⾒どころのひとつ。千葉雄喜がMV内で着用の色とりどりのスーツに関しては、2月1日の販売に先駆け、自身が地元王子で運営している[Dogs]店舗にて、1月25日(土)・26日(日)の2日間限定で先行販売し、コラボ記念のキャップも同時販売を行う。詳細は[Dogs]のインスタグラムで発表されていく。

また、千葉雄喜は7月3日(木)に日本武道館で初のワンマンライブ「千葉雄喜 ― STAR LIVE」を開催。現在チケット一般先行(抽選)を1月19日まで受け付けている。<ライブ情報>千葉 雄喜 ― STAR LIVE2025年7月3日(木)日本武道館開場 17:30 / 開演 19:00全席指定前売料金 10000円(税込)オフィシャル一次先行(抽選)受付URL https://l-tike.com/yukichiba/ ※受付期間1/4(土)19:00-1/19(日) 23:59問合せ:HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jpSMASH https://www.smash-jpn.com<リリース情報>千葉雄喜配信アルバム『STAR』2024年12月12日(木)配信https://linkco.re/v9ETmgvd=収録曲=1. 一秒2. イマガ3. 新品無地T4. 重てえ5. 止まれん6. ありのまま7. 目立つ8. 人の気9. ハート絵文字10. 踊りたくなる11. パンパンなフロア12. やりたきゃ13. わかんないAll lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)All songs produced by KoshyMixing by Leslie BrathwaiteMastering by Colin Leonard (SING Mastering)