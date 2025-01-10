15ºÐ¡¦tuki.¡¢¥ß¥»¥¹³Ú¶Ê¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¥«¥Ð¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ötuki¤Á¤ã¤ó¤ÎSoranji¤òÄ°¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼tuki.¡Ê15)¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Mrs.GREEN APPLE¤Î¡ÖSoranji¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¤¹¤®¤ë¡×15ºÐ¡¦tuki.¡¢Mrs.GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼
¡¡tuki.¤Ï13ºÐ¤è¤êTikTok¤òÃæ¿´¤ËÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤òÈ¯¿®¡£Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯9·î¤Ë¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤ÇÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶Ê¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSoranji¡×¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¡£Æ±¶Ê¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´õË¾¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤òÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤·ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥ß¥»¥¹¤Î¶Ê¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ËÀ¼¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ÈÀ¼¤Î¶¯¼å¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡×¡Ö¥ß¥»¥¹¤â¹¥¤¤ä¤«¤é¤Ð¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ötuki¤Á¤ã¤ó¤ÎSoranji¤òÄ°¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¤¹¤®¤ë¡×15ºÐ¡¦tuki.¡¢Mrs.GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼
¡¡tuki.¤Ï13ºÐ¤è¤êTikTok¤òÃæ¿´¤ËÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤òÈ¯¿®¡£Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯9·î¤Ë¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤ÇÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶Ê¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤·ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥ß¥»¥¹¤Î¶Ê¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ËÀ¼¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ÈÀ¼¤Î¶¯¼å¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡×¡Ö¥ß¥»¥¹¤â¹¥¤¤ä¤«¤é¤Ð¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ötuki¤Á¤ã¤ó¤ÎSoranji¤òÄ°¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£