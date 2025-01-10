¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¤¬¤Ö°û¤ß¤Ç¤¤ë¤ª¼ò¡¿¤à¤®¤¬»á¤È¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¼ò¾ì(9)Ç¯Ëö¿©¤Ù²á¤®¤ÇÂÀ¤Ã¤¿ÆÈ¿È½÷¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊýË¡
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅü¼Á¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë
°û¤à¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤ï¤¬²È°ìÂò¡Ä¡Ä¡ª¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ëYouTuber¤à¤®¤¬»á¡£YouTube¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢ÈÕ¼à¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¡¢¡ÖËÑëÄ(¤Ü¤¯¤È¤Ä)¤È¤·¤¿¸ì¤ê¸ý¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¼êºÝ¤Î¤¤¤¤Ä´Íý¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡Ö²èÌÌ¤«¤é¤ª¼ò¤ÎÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡£¤ª¼ò¤ò°¦¤·¡¢¤ª¼ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¤è¤ë¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤àÈÕ¼à¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡£Ï¢ºÜÂè9²ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎË½°ûË½¿©¤Ç¤¿¤ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÃ¡¤Ä¾¤¹¡ÖÇ¯Ëö¿©¤Ù²á¤®¤ÇÂÀ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÈÕ¼à¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
12·î¤ËÆþ¤ê¡¢°û¤ß²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤ÆÁý¤¨¤ë¤Î¤ÏÂÎ½Å¤À¡£½µ¤Ë3²ó¤¯¤é¤¤Âð¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Æü¡¹Áý¤¨¤ë»éËÃ¤ËÂð¥È¥ì¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬²¼¤ÃÊ¢¤ÎÆù¤À¡£¤É¤¦ÂÁß¤¤¤Æ¤â²¼¤ÃÊ¢¤ÎÆù¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤ÆÁþ¤é¤·¤¤¡£¥¡¼¥Ã¡ª¡ª ÀÅ¤«¤ÊÎÓ¤Î±ü¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ùÌÚ¤ÎÇ¯ÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î²¼¤ÃÊ¢¤ÎÆù¤âËèÇ¯Áý¤¨¤Æ¤æ¤¯¡£¤â¤Ï¤äÇ¯ÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆùÎØ¤À¡£
º£Æü¤Ï°û¤ß²ñ¤¬¤Ê¤¤Æü¤À¡£Ï¢Æü°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤éµÙ´ÎÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤«°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¼ò°û¤ß¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤àÍýÍ³¤òºî¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¡£º£Æü¤ÎÍýÍ³¤Ï¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ö¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤«¤é¡×¤Ë¤·¤è¤¦¡ªÄ«µ¯¤¤¿¤é¡¢¼¾ÅÙ¤¬34%¤À¤Ã¤¿¡£Éô²°¤Î¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎ¤â¤ªÈ©¤â¤µ¤é¤Ë¤Ï¿´¤Þ¤Ç¤â´¥Áç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Ë°¤¤¤«¤é¤½¤ì¤ò¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÍýÍ³¤À(¤ª¼ò¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó)¡£ÍýÍ³¤òºî¤ë¤Î¤Ï´ÎÂ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·¤À¤±ºá°´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢µÙ´ÎÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ò°û¤ß¤Ï²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤ª¼ò¤ò°û¤à¸ý¼Â¤òºî¤ë(Æ±Ë¦¤è¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©)¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¡¢º£Æü¤ÎÈÕ¼à¤ò¹Í¤¨¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤ËÂÎ¤¬½Å¤¤¡£1Ç¯°Ê¾åÉÝ¤¯¤ÆÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÎ¤Î½Å¤µ¤È¥º¥Ü¥ó¤Î¼ý¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤È´é¤Î¤à¤¯¤ß(¡Ä¡Ä¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤)¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤³¤½ÈÕ¼à¤ò¤ä¤á¤Æ¤ª¼ò¤òÈ´¤¤¤ÆÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¾¤ß¤½¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤ÎÂÎ¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇÄ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¹çÍý¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤À¡£¤¢¡µ¶ò¤«¤Ê¿Í´Ö¤è¡£¥Ð¥«¤Ê¤à¤®¤¬¤ò¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Î»þ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤±Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºÇ½ª±üµÁ¡ÖÅü¼ÁOFF¡×¤À¡£
°ÊÁ°¡Ö¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥×¥í¤Î»ØÆ³¤Î¸µ¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Åü¼Á¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤ÆÎÉ¼Á¤Ê»é¤òÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊýË¡¤À(»ä¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤½¤Î»þ¤Ï1Æü¤ÎÅü¼ÁÀÝ¼è¤ò20¥°¥é¥à¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢»é¼Á¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«Ëº¤ì¤¿¤¬Â¿¤á¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÃãÏÒ1ÇÕ¤ÎÅü¼Á¤Ï53¥°¥é¥àÄøÅÙ¡£Ãº¿å²½Êª¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸·¤·¤¯´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¼ò¤ÏÅü¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È(¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤À¤á¤À¤è)¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅü¼Á¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¡¡ª¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸þ¤¤Î¤ª¼ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤à¤¯¤ß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥·¥å¥Ã¤È¤·¤ÆÈ©¤Ä¤ä¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¤ªÊÆ¤ÏÁ´¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÍßË¾¤ò´¶¤¸¤¿¡£1¥«·î¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÊÆ¤È¤ª±ö¤À¤±¤ÇÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤È¹¥¤¤Ê¿Í¤¬É´Ç¯Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ªÊÆ¤¬°¦¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤«¤éÅü¼Á¤òÍÞ¤¨¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä( ˙-˙ )¡£
¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë´ó¤ê¡¢ÌîºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¸«¸þ¤¤â¤»¤º¤ËÆù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø°ÜÆ°¡£Åü¼Á¤ò¶Ë¸Â¤ËÍî¤È¤¹¤«¤éÌîºÚ¤ÎÅü¼Á¤â¤¢¤Þ¤êÀÝ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹(¥¥Î¥³Îà¤ÏOK¡ª)¡£Æù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢·Ü¤â¤âÆù¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È40%OFF¤Î·Ü¤â¤âÆù¤ËÁø¶ø¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¥é¥Ã¥¡¼¡ª¤³¤ì¤Ïº£Æü¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤á¤È¤¤¤¦¼ò¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î½õ¸À¤À¡ª¡ª¡ª(°ã¤¦)·Ü¤â¤âÆù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤¤¤«¤é¡¢¥µ¥Ð´Ì¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¤âºî¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢´ÌµÍ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø°ÜÆ°¡£¤¢¤ì¤ì¡Á¡©¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡ª¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÏÍñ¤È»é¤È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¥Á¡¼¥º¤â¤Í¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥Á¡¼¥º¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£ÆùÎàµûÎàÁ´ÈÌ¡¢Åü¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤À¤¤¤Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÌýÍÈ¤²¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦Íñ¡¦¥Á¡¼¥º¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ä¥Ê´Ì¡¦Åü¼Á¥¼¥íÌÍ¤Ê¤É¤Ê¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©ºà¤ò°ìÄÌ¤êÇã¤Ã¤Æ¤ª¾ë(»ä¤Î¤ª²È)¤Ëµ¢Âð¡£°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¡¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡£·Ü¤â¤âÆù1Ëç¤Ë·Ú¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Î¾ÌÌ¤Ë±ö¤òÅÉ¤ê¹þ¤à¡£5Ê¬¤¯¤é¤¤ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥µ¥Ð´Ì¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë(¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¡¸«»ö¤ÊÃÊ¼è¤ê¡ª)¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤Âç¤¤µ¤Î¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤Ë»ª¤Î¿å¼Ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤°¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤±¤Æ¥Á¡¼¥º¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤±¤ë¡£¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯½é¸«¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¿©¤Ù¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎµÕ¤Ç¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤òÇ³¤ä¤¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¡£¤ª¼ò¤â°û¤á¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÄã¤á¡£Å·¤×¤é¤È¤«ÅâÍÈ¤²¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬°á¤ËÅü¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°á·Ï¤ÎÍÈ¤²Êª¤Ï¤À¤á¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥·¥Ó¥¢¡£Åü¼Á¥¼¥í°á¤¬¤Ç¤¤¿¤éÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡£
¥µ¥Ð´Ì¤¿¤Á¤òÆþ¤ì¤¿¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤òµû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÌó4Ê¬¤¯¤é¤¤¾Æ¤¯¡£
¤µ¤¡¤½¤Î´Ö¤Ëºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤À¡ª¡ª¡ªº£Æü¤Ï¥Á¥¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢Æù¤Ë¹ç¤¦¥Ð¡¼¥Ü¥ó·Ï¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡×¤ò¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ°û¤â¤¦¡£
¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¤Çºî¤é¤ì¤ë¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡£ºÇ½é¤Ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÂ¤¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥°¥é¥¹¤ËÉ¹¤òÆþ¤ì¡¢¥Ð¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤Æ¥°¥é¥¹¤òÎä¤ä¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿¿å¤òÎ®¤·¤Ë¼Î¤Æ¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ò30¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÆþ¤ì¤ë¡£·Ú¤¯º®¤¼¤ÆÃº»À¿å¤ò¤ä¤µ¡Á¤·¤¯Æþ¤ì¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ì¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ49.195¥¥í¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤ÆÈÌ¼ã¿´·Ð¤ò¾§¤¨¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
°ì¸ý¤´¤¯¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¡¡ª¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ª¥é¥¤¥È¤ÇÍ¥¤·¤á¤Ê´Å¤µ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£²Á³Ê¤â°Â¤¯¥³¥¹¥Ñ¤è¤¡£Åü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ´Å¤µ¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤ò°û¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿(¥Ð¡¼¥Ü¥ó¤âÅü¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó)¡£ÆùÎÁÍý¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥Á¥¥óÍß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ü¤â¤âÆù¤ò¤½¤í¤½¤í¾Æ¤³¤¦¡£5Ê¬¤¯¤é¤¤ÊüÃÖ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬Â¿Ê¬15Ê¬¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤´¼«Ëý¤Î¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ò²¹¤á¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò1¤«¤±¤éÆþ¤ì¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¤Î¹¬¤»¤Ê¹á¤ê¤¬¿ßË¼¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬¾Ç¤²¤ëÁ°¤Ë·Ü¤â¤âÆù¤ÎÈé¤«¤é¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥å¥ï¥¡¤È¾Æ¤±¤ë²»¤Ï¡¢¤â¤¦¥ê¥¢¥ëASMR¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò·Ü¤â¤âÆù¤Î¾å¤Ë¤«¤Ö¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤¿Æé¤òÃÖ¤½Å¤·¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈé¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤±¤ë¤È¤«¾Æ¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡£¥Á¥¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ë´Ö¤Ëµû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡ª¤À¤±¤É¤Þ¤À¾Æ¤¤¬¤¿¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡Ü3Ê¬ÄÉ¤¤¾Æ¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò°û¤à»ö¤·¤«¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤À¡£¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤Ý¤Ã///(¾È)¡£
¥Á¥¥ó¤Ï²¿Ê¬¤¯¤é¤¤¾Æ¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£½Å¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æé¤È¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò³°¤·¡¢¥Á¥¥ó¤òÎ¢ÊÖ¤¹¡£¤Ï¤¸¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ª¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡£¤¢¤È¤ÏÅ¬Åö(Å¬ÀÚ¤«¤ÄÂÅÅö)¤Ë¾Æ¤¤¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¡£¥Á¥¥ó¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÂ¿¤¯¡¢¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Ìë¡¢¥Á¥¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆüÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤¿¤éÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎ¤¬¥±¥È¡¼¥·¥¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥±¥È¡¼¥·¥¹¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÅü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ¤¬»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤¹¤ë¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡£Åü¼Á¤ò1ÆüÍÞ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬¥Á¥¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
Æü¡¹¿Í´Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¤Î¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ÑÂ³¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤ËÂçÊÑ¡£¤ªÉ÷Ï¤¤È¤«»õËá¤¤È¤«ËèÆü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÀ¸³è¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Ò¤í¤·(¼Â²È¤ÎÇ)¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤â»õËá¤¤â¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´Á³½¤¯¤Ê¤¤¤·¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¨¤é¤¤¡£Ãë´Ö¤Ï¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤é¿Í´Ö¤ËÉï¤Ç¤é¤ì¤ÆÆü¾Æ¤±¤â»¶È±¤â¤·¤Ê¤¤¤ÎºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡£
¡Ä¡Ä¥Á¥¥ó¤ËÌá¤í¤¦¡£¥Á¥¥ó¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Î¾ÌÌ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¾Æ¤±¤¿¡ªµû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ËËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ð´Ì¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¤â¼è¤ê½Ð¤·ËÜÆü¤ÎÈÕ¼à¤Î½àÈ÷´°Î»¡ª¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤ºËÜÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½Ä¤ËºÙ¤¯ÀÚ¤ê¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥¥ó¤ò°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»é¤Ç¤ª¸ý¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡ª»ÝÌ£¤¬°î¤ì½Ð¤·¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥Ð¥¿¡¼1¤Ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É2¤ÄÆþ¤ì¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤´¤¯¤Ã¤ÈÎ®¤·¹þ¤ßÍ¥¾¡¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Á¥¥ó¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¡£
¼¡¤Ë¥µ¥Ð´Ì¥Þ¥è¥Á¡¼¥º¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£¥µ¥Ð´Ì¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥Á¡¼¥º¤À¤±¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ð¤¬¤À¤¤¤ÖÍÎÉ÷¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¥Á¡¼¥º¤Ç¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤Æ¤ä¤ó¤Ç¤¤¡ªÀÛ¼Ô¤Ï¥µ¥Ð´Ì¤À¡ª¡ª¡ª¤«¤é¡¢¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë¥¥¢ö¥µ¥Ð´Ì¤¶¤Þ¤¹¡ª¡ª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿(ÅÁ¤ï¤ì)¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ë¥µ¥Ð´Ì¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤È¾ßÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤â¤À¤¤¤ÖÂç¤¤¤¡£¸Â¤é¤ì¤¿¿©ºà¤Ç¹©É×¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥ì¥·¥Ô¤Ï³Ú¤Á¤ó¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ï¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡£
¤µ¤¡º£Æü¤«¤é¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òºÙ¡¹¤È»Ï¤á¤ë¤¬¡¢ÀµÄ¾Â³¤±¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª°ÊÁ°¤Ï¥×¥í¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤±¤É¡¢1¿Í¤À¤È¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥µ¥Ü¤ì¤ë¤«¤é³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê»þ¤ËÂÎ½ÅÂ¬¤í¤¦¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¤â¤·µöÍÆÈÏ°Ï¤ÎÂÎ½Å¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¿ôÃÍ¤¬¤Ç¤¿¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÅÒ¤±¤À¡£¤â¤·»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¤¿¤ê¥×¥í¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¾Ç¯¸å¤Î»ä¤Î»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÑ²½Ìµ¤·¤Ê¤Î¤«¡¢Áé¤»¤¿¤Î¤«¡¢ÂÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤È¶¦¤Ë¤¢¤é¤ó¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡Ä¡Ê¡¡¡°¦Ø¡°¡Ë¡¦¡¦¡¦