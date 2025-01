LE SSERAFIM・HUH YUNJIN、5曲目の自作曲「jellyfish」リリース＆イラストや手書き文字で構成したMVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『自分の存在が誰かの癒しになれるので、息切れしても一生懸命泳いでお互いの美しさを理解し合ってあげよう』と伝えたかった」(HUH YUNJIN)

LE SSERAFIMのHUH YUNJINが、1月10日18時、5曲目の自作曲「jellyfish」の音源とMVを公開した。

「jellyfish」は、ミュージシャンとして自分らしさを追及するHUH YUNJINの想いを垣間見ることができる楽曲だ。アコースティックギターのメロディが魅力的なR&Bジャンルの曲で、まるで夢のなかをさまようような幻想的な雰囲気と、クラゲが深海を遊泳する姿を現実の人生に投影した歌詞が魅力的だ。

HUH YUNJINが考えるクラゲは、荒い海でも最善を尽くして流れるように生きる存在であり、大変な環境のなかでしっかりと生きるクラゲから癒しをもらった彼女自身の経験を音楽に盛り込んだ。

MVには、BTS、JUNG KOOK、SEVENTEENなどとともにした作家のmareykrapによるイラストと、HUH YUNJINの手書き文字で構成。クラゲと海を描いた絵と、HUH YUNJINの柔らかい歌声が調和している。

また、深海のなかにいるような濃い色味と、映像に含まれた歌詞が童話のような雰囲気を醸し出す。MVに盛り込まれた手書き文字は、すべてHUH YUNJINが直接書いたもので、「jellyfish」が聴く人の癒しになることを願う気持ちで丁寧に歌詞を手書きで書いた。

HUH YUNJINは「一生懸命生きている日常が、誰かにとっては美しく見えて、クラゲが私にとってそうだったように、ある人は存在するだけで周りの人の癒しになることができると思いました。そのため、『自分の存在が誰かの癒しになれるので、息切れしても一生懸命泳いでお互いの美しさを理解し合ってあげよう』と伝えたかったです」と楽曲制作の理由を語った。

HUH YUNJINは、LE SSERAFIMの4thミニアルバム『CRAZY』の収録曲「Crazier」のメインプロデューサーとして名を連ね、デビュー以降「Raise y_our glass」を皮切りに、「I ≠ DOLL」「love you twice」「blessing in disguise」などの自作曲を発表。今回の「jellyfish」で、ミュージシャンとしての成長をみせた。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

リリース情報

2025.01.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「jellyfish」

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp