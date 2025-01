【テイコウペンギン×GiGO】開催期間:1月25日~3月2日

Plottは、ショートアニメ「テイコウペンギン」とアミューズメント施設「GiGO」のコラボレーションを1月25日より開催する。期間は3月2日まで。

本コラボでは、「テイコウペンギン」が全国のアミューズメント施設「GiGO」およびオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」に登場。GiGOのクレーンゲーム用限定プライズとして、「テイコウペンギン でかでかフェイスクッション(全2種)」と「テイコウペンギン ふわぽてぬいぐるみ(全3種が)」展開される。

また、期間中は対象店舗にてコラボたい焼き「テイペン焼き」やノベルティ付きドリンクが販売されるほか、テイコウペンギンの着ぐるみが登場する「ペンギン着ぐるみツアー」などが実施。さらに、GiGOのお店公式Xアカウントから発信される該当のポストをリポストした人の中から抽選で3名に「メタルチャームコンプリートセット」がプレゼントされるリポストキャンペーンも行なわれる。

限定プライズ

コラボたい焼き「テイペン焼き」の発売 販売価格:600円 販売店舗:GiGOのたい焼き総本店

ノベルティ付きドリンクの発売 販売価格:500円 販売店舗:GiGO仙台、GiGO池袋1号館、GiGO池袋3号館、GiGOコラボカフェ池袋、GiGO総本店、GiGO渋谷GiGO秋葉原2号館、GiGOららテラスTOKYO-BAY、GiGOマーケットスクエアささしま、GiGO河原町オーパB1F、GiGO難波アビオン、GiGO大阪道頓堀本店、GiGOイオンモール岡山、GiGO広島本通、GiGO福岡天神、GiGOヨドバシ博多、GiGOアミュプラザくまもと、GiGOコラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGOボウル西友手稲、GiGOボウルドリームタウン白樺、GiGOそよら今治馬越(全21店舗)

ペンギン着ぐるみツアー

大型ビジョンでの限定動画放映 場所:GiGOビジョン池袋総本店、GiGOビジョン新宿歌舞伎町

リポストキャンペーン。参加方法:GiGOのお店公式Xアカウントから発信される該当のポストをリポスト。実施期間:2025年1月15日~1月25日

