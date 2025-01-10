¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬¡Ä¡×±óÆ£·û°ì¤¬±Ç²è¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡ªÃåÍÑ°áÁõ¤Ï¾¾½ÅË¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾½ÅË¡Ê61¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø·à±Ç²è¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£Ì¤È¯É½¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥°¥ë¥á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¥·¡¼¥º¥ó10¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¿Íµ¤Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¡£¾¾½Å±é¤¸¤ë°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¤ÎÂçÃÀ¤Ê¡Ö¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×¤ä¡Ö¿´¤ÎÀ¼¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾½Å¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¡£¹½ÁÛ¤«¤é2Ç¯È¾¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤äÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£´ÑµÒ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµÒÀÊ¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Î¾¾½Å¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ì¤È¯É½¥¥ã¥¹¥È¡¦±óÆ£·û°ì¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£¡Ö¤¢¤é¤¹¤¸¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¡ÊÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¡Ë10¿Í¤Ë1¿Í¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ø¸É¹â¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸«¤Æ¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢½Ð¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ê¼ã¤¤»þ¤«¤é¡ËÌò¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿±óÆ£¤µ¤ó¤ò¡¢°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤Î¾å¤ËÁ±Ê¡»û¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á±Ê¡»ûÏ»Ïº¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´°À®ÈäÏª¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èá¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È½Ð±é¤·¤¿±óÆ£¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¤·¤¿¾¾½Å¡£
¡¡±óÆ£¤¬»£±Æ»þ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Ï¡ÖËÍ¤¬ÀÎÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£°áÁõ¤Î¡È¤ª¤µ¤¬¤ê¡É¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥º¹ç¤¦¤Î?¡×¤ÈÂ¼ÅÄÍº¹À¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡Ö¤¢¤¦¤ó¤Ç¤¦¤è¡ª2¿Í¤È¤â¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤âÂ©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê2¿Í¤Î¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£