FC大阪の2025年選手背番号が決定!! フィリピンリーグMVP経験のMF堀越大蔵は20番
FC大阪は10日、2025シーズンの選手背番号を発表した。
カヤ・イロイロから加入するMF堀越大蔵は20番に決定。フィリピンリーグMVPの受賞歴を持ち、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)やACL2などで日本勢を苦しめてきたが、Jリーグでのプレーは今季が初となる。
以下、2025シーズンの選手背番号
1 GK山本透衣
3 DF川上竜(←岐阜)
4 DF山下諒時(←相模原)
5 DF水口湧斗
6 DF舘野俊祐
7 MF木匠貴大
8 MF芳賀日陽
9 FW島田拓海
10 FW久保吏久斗
11 MF利根瑠偉
13 DF美馬和也
14 MF住田将(←松本)
15 DF黒崎隼人(←栃木)
16 DF橋本陸(←相模原)
17 FW和田育(←沼津)
18 MF夏川大和
19 MF増田隼司
20 MF堀越大蔵(←カヤ・イロイロ)
22 DF林田魁斗
23 DF秋山拓也
24 MF佐藤諒(←愛媛)
25 MF武井成豪
26 FW李東烈(←崇実大)
27 FW澤崎凌大
28 FW石橋克之(←抱川シチズンFC/復帰)
29 MF申東旻(←OKFC/復帰)
30 GK古賀貴大(←相模原)
31 GK菅原大道(←藤枝)
33 MF禹相皓
37 MF堤奏一郎
39 FW望月想空
51 FW西村真祈
88 FW松本孝平(←甲府)
カヤ・イロイロから加入するMF堀越大蔵は20番に決定。フィリピンリーグMVPの受賞歴を持ち、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)やACL2などで日本勢を苦しめてきたが、Jリーグでのプレーは今季が初となる。
以下、2025シーズンの選手背番号
1 GK山本透衣
3 DF川上竜(←岐阜)
4 DF山下諒時(←相模原)
5 DF水口湧斗
7 MF木匠貴大
8 MF芳賀日陽
9 FW島田拓海
10 FW久保吏久斗
11 MF利根瑠偉
13 DF美馬和也
14 MF住田将(←松本)
15 DF黒崎隼人(←栃木)
16 DF橋本陸(←相模原)
17 FW和田育(←沼津)
18 MF夏川大和
19 MF増田隼司
20 MF堀越大蔵(←カヤ・イロイロ)
22 DF林田魁斗
23 DF秋山拓也
24 MF佐藤諒(←愛媛)
25 MF武井成豪
26 FW李東烈(←崇実大)
27 FW澤崎凌大
28 FW石橋克之(←抱川シチズンFC/復帰)
29 MF申東旻(←OKFC/復帰)
30 GK古賀貴大(←相模原)
31 GK菅原大道(←藤枝)
33 MF禹相皓
37 MF堤奏一郎
39 FW望月想空
51 FW西村真祈
88 FW松本孝平(←甲府)