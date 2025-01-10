　FC大阪は10日、2025シーズンの選手背番号を発表した。

　カヤ・イロイロから加入するMF堀越大蔵は20番に決定。フィリピンリーグMVPの受賞歴を持ち、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)やACL2などで日本勢を苦しめてきたが、Jリーグでのプレーは今季が初となる。

　以下、2025シーズンの選手背番号

1 GK山本透衣

3 DF川上竜(←岐阜)

4 DF山下諒時(←相模原)

5 DF水口湧斗

6 DF舘野俊祐

7 MF木匠貴大

8 MF芳賀日陽

9 FW島田拓海

10 FW久保吏久斗

11 MF利根瑠偉

13 DF美馬和也

14 MF住田将(←松本)

15 DF黒崎隼人(←栃木)

16 DF橋本陸(←相模原)

17 FW和田育(←沼津)

18 MF夏川大和

19 MF増田隼司

20 MF堀越大蔵(←カヤ・イロイロ)

22 DF林田魁斗

23 DF秋山拓也

24 MF佐藤諒(←愛媛)

25 MF武井成豪

26 FW李東烈(←崇実大)

27 FW澤崎凌大

28 FW石橋克之(←抱川シチズンFC/復帰)

29 MF申東旻(←OKFC/復帰)

30 GK古賀貴大(←相模原)

31 GK菅原大道(←藤枝)

33 MF禹相皓

37 MF堤奏一郎

39 FW望月想空

51 FW西村真祈

88 FW松本孝平(←甲府)