w.o.d.が、2月から全国16都市のワンマンツアー<I SEE LOVE Tour>を開催することを発表した。このツアーは、2024年10月に発売したメジャー1stアルバム『あい』のリリースツアーとなっており、2月7日岡山公演からスタートして、鹿児島・福岡・高知・高松・京都・仙台・盛岡・札幌・旭川・大阪・名古屋・新潟・金沢・東京・那覇の全国16都市を回る予定だ。チケットは1月11日より一般発売される。

さらに、2024年11月から12月にかけて行われた<I SEE LOVE Tour>の対バン篇のファイナル公演から、「My Generation」のライブ映像が公開された。この楽曲は、メジャー1stアルバム『あい』の1曲目に収録されており、中野雅之(THE SPELLBOUND、BOOM BOOM SATELLITES)をプロデューサーとして迎え制作された楽曲だ。プリミティブなロックサウンドはそのままに、中野によるエレクトロなアレンジが取り入れられ注目されている。w.o.d.のライブでは定番曲となったこの楽曲をライブの臨場感をそのままに楽しめる映像となっているので、ツアーの予習にもぜひチェックしてほしい。

<I SEE LOVE Tour>

リリース情報



メジャー1stアルバム『あい』発売中https://www.wodband.com/album_ai/[収録曲]01. My Generation02. STARS03. ネックレス04. 喜劇05. あばく06. Take It Easy07. 陽炎08. 202409. あなたの犬になる10. エンドレス・リピート